Turista de 81 anos sofre queda na Avenida Arriaga

Uma turista alemã, de 81 anos, foi transportada ao hospital esta tarde, depois de ter sofrido uma queda na Avenida Arriaga, no Funchal.

A ocorrência registou-se pelas 14 horas, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido accionados para prestar assistência à idosa. A mulher apresentava suspeita de traumatismo numa das pernas.