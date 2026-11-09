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Turista de 81 anos sofre queda na Avenida Arriaga

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Foto Google Maps

Uma turista alemã, de 81 anos, foi transportada ao hospital esta tarde, depois de ter sofrido uma queda na Avenida Arriaga, no Funchal.

A ocorrência registou-se pelas 14 horas, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido accionados para prestar assistência à idosa. A mulher apresentava suspeita de traumatismo numa das pernas.

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