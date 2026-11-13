Cantora espanhola Rosalía é a grande vencedora dos Grammy Latino com seis prémios

A cantora espanhola Rosalía fez hoje história ao tornar-se a artista mais premiada nos Grammy Latinos, com seis troféus, e a primeira a ter os seus álbuns de estúdio, culminando com 'Lux', a vencer a categoria Álbum do Ano.

A cantora espanhola conquistou o prémio de Álbum do Ano por 'Lux', Canção do Ano por 'La Perla', Melhor Videoclip de Formato Curto por 'Sauvignon Blanc', Melhor Álbum de Música Alternativa por 'Lux', Melhor Canção Pop por 'La Perla' e Melhor Engenharia Sonora do Disco.

"Sei que tenho muito para aprender e sei que provavelmente ainda não fiz o meu melhor trabalho, mas sei que tenho tudo o que é preciso para ser a melhor", disse Rosalía emocionada e surpreendida ao receber o prémio.

O cantor e compositor argentino Milo J foi o segundo artista mais premiado, conquistando os primeiros gramofones de ouro da sua carreira: Gravação do Ano pela sua canção "Niño", Melhor Álbum de Música Folk por "La vida era más corta", Melhor Interpretação Urbana por "Gil", em colaboração com Trueno; e Melhor Design Gráfico de Álbum.

O cantor uruguaio Jorge Drexler arrecadou três dos sete prémios para os quais foi nomeado: Melhor Álbum de Cantor e Compositor, Melhor Canção Folk e Melhor Canção Alternativa.

Da mesma forma, o duo argentino Ca7riel & Paco Amoroso arrecadou os prémios de Melhor Performance Eletrónica, Melhor Canção Pop/Rock e Melhor Videoclip de Longa Duração.

Karol G recebeu os prémios de Melhor Álbum de Música Urbana por "Tropicoqueta" e Melhor Performance de Reggaeton pela sua colaboração com Feid, "Verano Rosa".

A artista colombiana Aria Vega ganhou o prémio de Melhor Artista Revelação, enquanto os espanhóis Alejandro Sanz e Yerai Cortés levaram para casa os prémios de Melhor Álbum Pop Contemporâneo por '¿Y ahora qué+?' e Melhor Álbum de Flamenco por 'POPULAR', respetivamente.

O porto-riquenho Daddy Yankee, criador de êxitos do reggaeton e da música latina de sucessos como "Gasolina", "Despacito" (em parceria com Luis Fonsi), "Con Calma" e "Dura", foi eleito Personalidade do Ano desta edição.

Yankee manifestou a sua surpresa ao receber o reconhecimento da cantora norte-americana Janet Jackson, com quem colaborou em 2018 na canção "Made for Now".

Um dos discursos mais impactantes foi o da cantora brasileira Anitta, depois de ter ganho o prémio de melhor álbum pop contemporâneo em português por "Equilibrium", no qual celebrou a cultura negra em palco.

A gala contou com a presença do cantor e congressista eleito dos EUA, Bobby Pulido, que aproveitou a conquista do prémio de Melhor Álbum Tejano para anunciar que vai retirar-se da música.

O prémio português

O músico português Dino D'Santiago conquistou um Grammy Latino com o disco que criou com os brasileiros Criolo e Amaro Freitas.

O álbum de estreia do projeto luso-brasileiro, intitulado "Criolo, Amaro & Dino", conquistou o prémio na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira.

Dino D'Santiago vence Grammy Latino por disco com Criolo e Amaro Freitas O músico português Dino D'Santiago conquistou hoje um Grammy Latino com o disco que criou com os brasileiros Criolo e Amaro Freitas.

Um dos momentos mais especiais da gala foi a homenagem póstuma ao lendário cantor de salsa porto-riquenho Willie Colón, que faleceu no passado mês de fevereiro, aos 75 anos.

Artistas como Luis Enrique, Niña Pastori, Grupo Niche e Ángel 'Cucco' Peña subiram ao palco para cantar algumas das canções mais populares que consolidaram o seu legado na indústria musical latina.

A cerimónia da 27.ª edição dos Grammy Latino está a decorrer em Las Vegas, nos Estados Unidos, reconhecendo "uma ampla variedade de artistas" em 60 categorias.