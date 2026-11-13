Renováveis asseguram 73% da produção elétrica em Portugal até Outubro

A produção de eletricidade a partir de fontes renováveis atingiu 73,4% do total em Portugal continental entre janeiro e outubro, com 39.077 gigawatts-hora (GWh) gerados, colocando o país como o quarto mercado europeu com maior incorporação renovável.

De acordo com o Boletim de Eletricidade Renovável da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) divulgado hoje, Portugal foi ultrapassado apenas pela Noruega, com uma incorporação renovável de 97,7%, pela Dinamarca (95,5%) e pela Áustria (79,5%).

No acumulado dos primeiros dez meses do ano, Portugal registou 727 horas não consecutivas em que a produção renovável cobriu a totalidade do consumo de eletricidade, o equivalente a cerca de 30 dias.

Nesses períodos, o preço horário médio no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) foi de 41,3 euros por megawatt-hora (MWh).

Entre janeiro e outubro, a incorporação de energias renováveis permitiu evitar a importação de 1.165 milhões de euros em gás natural e de 387 milhões de euros em eletricidade, segundo a APREN.

A associação estima ainda que tenham sido evitadas 8,5 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), correspondentes a uma poupança de 624 milhões de euros em licenças de emissão de CO2.

No total, os benefícios diretos proporcionados pelas energias renováveis ultrapassaram os 2.170 milhões de euros em 2026, acrescenta.

Só em outubro, as fontes renováveis produziram 1.977 GWh dos 3.040 GWh de eletricidade gerada em Portugal continental, correspondendo a uma incorporação renovável de 65%.

A energia eólica liderou a produção, com 727 GWh, equivalentes a 23,9% do 'mix' elétrico, seguindo-se a solar fotovoltaica, com 588 GWh (19,3%), e a hídrica, com 439 GWh (14,4%).

O consumo de eletricidade fixou-se em 4.531 GWh em outubro, enquanto o saldo importador atingiu 1.774 GWh, equivalente a 39,2% do consumo de Portugal continental.

Durante o mês, registaram-se 12 horas em que a produção renovável foi suficiente para satisfazer a totalidade do consumo elétrico.

No final de setembro, a capacidade renovável instalada em Portugal representava 79,6% da potência total do sistema elétrico. Desde 2016, a capacidade instalada de origem renovável aumentou 9.375 megawatts (MW), uma subida de 69,6%.