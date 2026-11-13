Primeiros voos das cagarras juvenis na Madeira terão acompanhamento em tempo real

Uma investigação pioneira está a permitir acompanhar, pela primeira vez em tempo real, os primeiros movimentos de cagarras juvenis (Calonectris borealis) nas águas da Madeira. A equipa científica colocou 13 dispositivos de seguimento por satélite nas ilhas Desertas e Selvagens, procurando identificar as áreas marinhas utilizadas pelas aves depois de abandonarem os ninhos e antes de iniciarem a primeira grande migração.

O trabalho, integrado no Programa Madeira Ocean, decorreu entre 24 de Outubro e os primeiros dias de Novembro, coincidindo com o período em que os juvenis deixam os locais de nidificação e iniciam a vida no oceano.

"A ideia é conseguirmos encontrar estes juvenis na data precisa em que estão a sair", explica Mónica Silva, cientista e investigadora do CE3C da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que integrou a equipa responsável pelos trabalhos nas Desertas, citada na nota de imprensa divulgada hoje.

Apesar de os investigadores estudarem esta espécie há cerca de três décadas, a utilização de dispositivos GPS com transmissão em tempo real em aves juvenis constitui uma novidade. "Nunca foram colocados GPS a transmitir em tempo real em juvenis", salienta a investigadora.

Os equipamentos pesam aproximadamente 15 gramas e são fixados às penas das costas das aves, que pesam cerca de 800 gramas. As posições são transmitidas, por regra, de 30 em 30 minutos, permitindo acompanhar os movimentos nos primeiros dias após a saída dos ninhos. A equipa espera conseguir manter o seguimento durante algumas semanas, embora ainda não seja possível prever quanto tempo os dispositivos permanecerão nas aves.

Os primeiros dados já chegaram aos investigadores, incluindo posições de uma das cagarras ao largo do Ilhéu Chão. A informação permitirá perceber como os juvenis utilizam as águas em redor das Desertas, das Selvagens e da Madeira antes de se dispersarem para zonas oceânicas mais distantes.

Quatro a cinco anos sem regressar a terra

Uma das particularidades do ciclo de vida destas aves é o longo período que passam no mar depois de abandonarem os locais de nascimento. As cagarras juvenis podem permanecer quatro a cinco anos sem regressar a terra, período durante o qual utilizam o oceano e desenvolvem conhecimentos sobre as áreas de alimentação e as rotas migratórias.

É precisamente esta fase inicial que a investigação pretende conhecer melhor. "Não sabemos como é que elas usam a área envolvente das Desertas, das Selvagens e da Madeira. É isso que é muito interessante saber e são dados inéditos", refere Mónica Silva.

Para Paulo Catry, professor e investigador associado ao MARE-ISPA e responsável científico pelo estudo juntamente com José Pedro Granadeiro, do CE3C, os resultados vão ajudar a esclarecer uma das etapas menos conhecidas da vida da espécie.

"Este estudo vai permitir aumentar o nosso conhecimento sobre os primeiros tempos desta etapa misteriosa da vida das cagarras", afirma.

O investigador enquadra o trabalho na continuidade de mais de duas décadas de estudos sobre as migrações das aves adultas, que percorrem grandes extensões do Atlântico e chegam, por vezes, ao Índico. A nova investigação permitirá conhecer os movimentos dos juvenis logo após o primeiro voo e identificar as áreas importantes que utilizam nas águas da Madeira antes de migrarem para outras regiões, nomeadamente a norte da América do Sul.

Trabalhos nas Desertas e Selvagens

A investigação decorreu em duas frentes. Nas ilhas Desertas, a equipa integrou Mónica C. Silva, Maria Dias, Inês Catry e Mariana Mazzochi, investigadoras do CE3C da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Nas Selvagens participou Daniel Lopes, do MARE-ISPA.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) assegurou apoio logístico e participou também nas operações de colocação dos dispositivos nas Selvagens.

Integrado no Programa Madeira Ocean, o estudo poderá contribuir para identificar áreas marinhas importantes para as populações de aves da Região e reforçar o conhecimento necessário à sua monitorização e conservação.

Formalizado em Maio de 2026, o programa resulta de uma parceria entre o Governo Regional da Madeira, a Fundação Oceano Azul, a ARDITI e a National Geographic Society, através do programa Pristine Seas. Com uma duração de quatro anos, pretende apoiar a avaliação, gestão e fortalecimento da Rede de Áreas Marinhas Protegidas da Região Autónoma da Madeira.

Esta investigação dá continuidade ao trabalho científico desenvolvido no âmbito do programa, cuja primeira Expedição Científica Madeira Ocean decorreu entre 2 e 28 de Outubro, reunindo equipas e parceiros nacionais e internacionais para a caracterização dos ecossistemas marinhos do arquipélago.