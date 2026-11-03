Trump acredita que republicanos terão resultado acima das expectativas

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje esperar um resultado republicano "melhor do que o previsto" nas eleições intercalares desta terça-feira, numa altura em que todas as assembleias de voto já abriram nos Estados Unidos (EUA).

"Acho que os resultados vão ser melhores do que pensam", declarou Trump numa entrevista telefónica à estação de televisão Fox News, durante a qual apelou ao voto nos candidatos republicanos.

O Presidente atribuiu parte do seu otimismo ao impacto dos mais de 20 comícios que realizou durante a campanha, sobretudo em estados tradicionalmente favoráveis ao Partido Republicano, mas onde os democratas ganharam terreno nas sondagens.

"Fiz uma digressão de 30 dias e posso dizer-vos que aqueles estádios estavam cheios. Tivemos mais pessoas do que alguma vez se viu. Acho que aqueles comícios tiveram um grande efeito. Acho que terão um grande efeito esta noite", afirmou Trump.

O chefe de Estado voltou também a atacar a oposição, cujos candidatos tem classificado como "radicais" e "jihadistas".

Trump defendeu ainda que os Estados Unidos atravessam um dos melhores momentos da sua história, contrastando a situação norte-americana com a da Europa, que, segundo afirmou, está "a desmoronar-se".

O Presidente confirmou que acompanhará os resultados eleitorais a partir da Casa Branca, em Washington.

Desde as primeiras horas do dia, Trump publicou várias mensagens na sua rede social, a Truth Social, a apelar ao voto republicano, nomeadamente no Alasca, Iowa, Kansas e Michigan, estados considerados importantes para a disputa pelo Senado (câmara alta do Congresso).

Nos EUA não existe um período obrigatório de reflexão eleitoral, pelo que os candidatos podem continuar a fazer campanha até ao encerramento das urnas.

O modelo de projeções eleitorais Decision Desk HQ atribui aos democratas uma probabilidade de 84% de conquistarem a Câmara dos Representantes (câmara baixa) e de 65% de recuperarem a maioria no Senado.

Estas projeções surgem num contexto de descontentamento com o desempenho presidencial, particularmente devido ao aumento do custo de vida, da inflação e dos combustíveis.

Com a abertura das assembleias de voto no Havai e em Adak, nas ilhas Aleutas do Alasca, às 17:00 em Lisboa, todas as regiões dos Estados Unidos iniciaram a votação.

As primeiras assembleias tinham aberto no Vermont, junto à fronteira com o Canadá, às 10:00 em Lisboa, seguindo-se progressivamente os restantes estados e o Distrito de Colúmbia.

A dimensão territorial dos Estados Unidos, distribuídos por seis fusos horários principais, faz com que a votação decorra ao longo de várias horas, com encerramentos igualmente faseados.

O mau tempo e a chuva dificultaram as operações eleitorais em algumas zonas do Kansas, Iowa e Texas, enquanto inundações obrigaram à transferência de assembleias de voto em áreas da Florida.

O escrutínio decorre num ambiente de tensão judicial, depois de a administração Trump ter tentado impedir a contabilização de mais de 20 mil votos por correspondência, alegando que pertenciam a pessoas sem nacionalidade norte-americana.

Quatro tribunais, incluindo o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, rejeitaram as pretensões do Governo federal.

O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, mobilizou advogados especializados em direito eleitoral e mais de mil observadores para acompanhar a votação em locais considerados sensíveis.

A nível nacional, o Governo federal destacou cerca de mil observadores federais, naquela que o Departamento de Justiça classificou como a maior operação de fiscalização eleitoral da sua história.

Segundo o Laboratório Eleitoral da Universidade da Florida, mais de 54,8 milhões de norte-americanos exerceram antecipadamente o direito de voto, presencialmente ou por correspondência.

Cerca de 250 milhões de norte-americanos estão habilitados a votar, mais 8,4 milhões do que nas eleições intercalares de 2022, um aumento de aproximadamente 3%, segundo dados do instituto Pew Research.