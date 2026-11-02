Comércio é único sector que está mais confiante na Madeira

Os indicadores de confiança empresarial na Madeira recuaram em Outubro nos sectores dos Serviços, da Indústria Transformadora e da Construção e Obras Públicas, enquanto no Comércio se verificou uma recuperação, segundo os Inquéritos Qualitativos de Conjuntura divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM). Na mesma nota, aborda-se as perspectivas de investimento para o próximo ano.

Assim, na Indústria Transformadora, o indicador de confiança diminuiu em Outubro, depois de ter aumentado no mês anterior. A evolução negativa resultou do contributo desfavorável de todas as componentes analisadas: perspectivas de produção, apreciações relativas aos stocks de produtos e evolução da procura global. Em sentido contrário, o saldo das expectativas relativas aos preços de venda aumentou, depois da descida registada em Setembro.

Também na Construção e Obras Públicas o indicador de confiança recuou, interrompendo a subida observada no mês anterior. Para esta evolução contribuíram negativamente a carteira de encomendas e as perspectivas de emprego. Já o saldo das expectativas quanto aos preços praticados pelas empresas nos três meses seguintes aumentou, depois de duas descidas consecutivas.

Foto DREM

Nos Serviços, o indicador de confiança manteve a trajectória descendente iniciada em Julho, depois de ter aumentado ao longo do primeiro semestre. A quebra em Outubro reflectiu o contributo negativo de todas as componentes: apreciações sobre a actividade das empresas, opiniões relativas à evolução passada da carteira de encomendas e perspectivas de evolução futura da procura. As expectativas de preços dos serviços prestados também continuaram a diminuir, prolongando uma tendência que dura há seis meses, depois de terem aumentado entre Outubro de 2025 e Abril de 2026.

O Comércio foi o único dos quatro sectores a apresentar uma evolução positiva em Outubro, depois de dois meses de diminuição, em Agosto e Setembro. A recuperação resultou do contributo favorável das três componentes do indicador: apreciações sobre as perspectivas de actividade das empresas, volume de stocks e volume de vendas. Também o saldo das expectativas de evolução futura dos preços aumentou, depois de ter diminuído em Setembro.

Perspectiva de investimentos em 2027

No que respeita às perspectivas de investimento para 2027, a maioria das empresas inquiridas na Indústria Transformadora e nos Serviços prevê manter os níveis de investimento face a 2026. Esta expectativa de estabilização é indicada por 78,6% das empresas industriais e por 68,8% das empresas de Serviços.

A intenção de aumentar o investimento é, contudo, mais expressiva nos Serviços, onde 25,1% das empresas antecipam um reforço, acima dos 22,5% que tinham essa expectativa para 2026. Na Indústria Transformadora, apenas 14,5% das empresas prevêem aumentar o investimento, abaixo dos 21,5% que manifestavam essa intenção para 2026.

Em sentido contrário, 6,1% das empresas dos Serviços e 6,9% das empresas da Indústria Transformadora prevêem reduzir o investimento em 2027. Na expectativa para 2026, essa proporção era de 9,8% em ambos os sectores.