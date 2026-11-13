Homenagem a Ronaldo junta selecção em torno do número 7

A homenagem a Cristiano Ronaldo é o principal destaque da imprensa desportiva e generalista desta sexta-feira, 13 de Novembro de 2026, com todos os jogadores da Selecção Nacional a entrarem em campo com a camisola número 7, numa iniciativa que será realizada já amanhã. Nas restantes manchetes, a tempestade Charles, os efeitos económicos do mau tempo, a situação no Serviço Nacional de Saúde, a imigração e a habitação estão entre os temas em evidência. A actualidade política e económica também marca a agenda, com destaque para a inteligência artificial, a Nvidia e a Web Summit.

No semanário Expresso, a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde, anunciada pela ministra no meio de uma nova crise, abre a edição. O jornal destaca ainda a criação de um partido por Isaltino Morais para travar o Chega, a situação de uma mulher que perdeu a casa depois de uma instituição da Igreja lhe duplicar a renda e o fim do mandato da Transparência sem definição de quem deve fiscalizar. A Web Summit, as presidenciais norte-americanas de 2028 e o investimento de americanos no futebol português também integram a edição, que aborda ainda o futuro do "Funchal" no mar Egeu.

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No semanário Nascer do Sol, a greve diária dos guardas prisionais ao longo de 2026 é um dos principais destaques. O jornal aborda também a saída de 30% dos portugueses com menos de 40 anos do país nos últimos anos, segundo o economista Pedro Santa Clara, e os encargos dos consumidores nas facturas de telefone, televisão e internet. Na Justiça, destaca a perda de um recurso da Maçonaria para evitar o fim do segredo. A escolha de Nicolau Santos para a RTP, as acusações de Hernâni Vaz Antunes ao Ministério Público e uma entrevista a Martin Klaut completam os temas em evidência. A revista deste jornal também dá grande destaque à carreira do astro madeirense.

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O Correio da Manhã destaca a ministra que protege um gestor acusado de corrupção, à frente da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, e as suspeitas sobre José Luís Gaspar por contratos quando presidia à Câmara de Amarante estão em destaque. O jornal dá também conta dos efeitos da tempestade na facturação das empresas, da subida das receitas municipais com casas mais caras e da posição de Portugal nas estatísticas de chegada de imigrantes. Na actualidade desportiva, aborda as movimentações de Benfica e Sporting no mercado e os 5,9 milhões de euros pagos em comissões pelo FC Porto.

O Público conta que o Governo vai medir o limite de turistas que cada destino em Portugal consegue suportar, numa das principais chamadas da edição. A guerra na Ucrânia e a exigência europeia de um lugar nas negociações com a Rússia também estão em destaque. Na Saúde, o jornal aponta para um custo de 750 milhões de euros da diabetes para o SNS e para a descida dos novos casos. Rui Torrinha, novo director do Teatro Municipal do Porto, a situação da Nvidia após a queda do seu fundador e as acampadas e manifestações antes de Seguro são outros dos temas abordados.

O Jornal de Notícias noticia um milhão de colchões descartados e enviados anualmente para aterros é o destaque ambiental da edição. O jornal dá ainda conta do caos no terminal de Campanhã, com queixas relacionadas com a falta de pontualidade dos autocarros e as mudanças de cais, numa situação que também afecta o trânsito na VCI. A venda de casas rende 320 mil euros por dia à Câmara do Porto, enquanto em Lisboa os impostos ascendem a 858 mil euros. O fosso salarial entre homens e mulheres na Região Centro, o recurso a armas AK-47 por traficantes e as novas leis espanholas para travar os preços dos imóveis completam a actualidade.

No Diário de Notícias a tal notícia da homenagem a Cristiano Ronaldo é o principal destaque, com todos os jogadores da Selecção Nacional a entrarem em campo com a camisola número 7. O jornal chama também à primeira página os bastidores do dia crítico da tempestade Charles e uma sondagem segundo a qual sete em cada dez portugueses aprovam manifestações e acampadas. A queda de Jensen Huang na Nvidia, os novos casos de diabetes, a participação europeia nas negociações entre Kiev e Moscovo e a programação para assinalar os 600 anos da descoberta dos Açores são outros dos temas em destaque.

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No especializados, o Negócios fala da possibilidade de a AD atribuir vistos gold a quem realizar investimentos sociais de 250 mil euros a abrir a edição. O jornal destaca ainda a redução de 15% no consumo de gás provocada pelo fecho de fábricas durante a passagem da tempestade Charles e o interesse da francesa Alstom em utilizar Guifões na alta velocidade. A Web Summit, com mais presença chinesa e menos participantes, e o futuro da Nvidia sem Jensen Huang também merecem atenção. Yusra Mardini é outra das protagonistas, numa entrevista em que defende que não se deve deixar que as pessoas sejam divididas.

Também O Jornal Económico realça Rui Teixeira, actual CFO, que é apontado como favorito à sucessão na EDP. O jornal destaca também a procura das empresas por crescimento além-fronteiras, o alerta gerado pela dívida das famílias no crédito à habitação e a proposta do Chega para permitir um abatimento de 1.500 euros no IRS. A aquisição de 36,5% da gestora de activos Optimize pela dona da Sonae, a saída do fundador da Nvidia após perdas de 570 mil milhões e a revolução nos pagamentos completam os principais temas.

Nos desportivos, O Jogo dá primazia ao FC Porto, com referências à formação de defesas-direitos ilustres e ao saldo positivo de 10,3 milhões de euros registado pelos portistas no mercado. O jornal aborda também as saudades de Schjelderup em relação a Mourinho, os elogios a Prestianni na Argentina e a possibilidade de rumar ao PSG. No Sporting, o calvário de Ba é apontado como um encargo para a SAD, enquanto o goleador Suárez será distinguido nos Rugidos de Leão. O Braga, com Ricardo Horta à espera de uma convocatória de Jesus, e a corrida à presidência do Rio Ave também estão na edição.

Já o A Bola destaca o Sporting, que ocupa lugar principal na primeira página, nomeadamente que Ruben Amorim não desiste de Gonçalo Inácio, que volta a estar no radar do Milan, e com a referência ao trabalho desenvolvido na formação de Alcochete. No Benfica, Schjelderup admite sentir saudades de Mourinho e a equipa vence, mas sofre. O FC Porto surge associado à sua dimensão mundial e ao afastamento da ameaça do fair play financeiro. O futebol feminino, com as vitórias de Benfica e Torreense na Europa, e uma entrevista a Francisco Cabral sobre a ambição de chegar ao número 1 do ranking ATP completam a edição.

E, por fim, no Record é igualmente o Sporting a abrir a edição com Fonseca a prometer aos jogadores que vão render muito mais, numa abordagem à imagem de Jesus. No Benfica, Schjelderup fala de um choque de realidade e reconhece que era preguiçoso antes da chegada de Mourinho, enquanto Aursnes é obrigado a seguir um plano de gestão devido às lesões recorrentes. O jornal destaca ainda a vitória do Benfica por 3-1 frente ao Áustria Viena, na Liga dos Campeões feminina, e o triunfo do Torreense por 3-0 diante do Sparta Praga, que vale o apuramento para os quartos-de-final da Taça Europa. No FC Porto, as contas reequilibradas afastam a ameaça do fair play financeiro e termina a pena suspensa de exclusão das provas da UEFA.