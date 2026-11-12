Piloto, o cão 'desalojado' por uma enxurrada na Camacha, já tem nova casota
Piloto, o cão cuja casota foi arrastada ontem por uma torrente de lama e detritos no sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha, já tem um novo abrigo. O centro de recolha oficial da Câmara Municipal de Santa Cruz tomou conhecimento do caso através da reportagem publicada na edição impressa de hoje do DIÁRIO e entregou, ainda hoje, uma casota à dona do animal.
O cão rafeiro é a única companhia de Augusta Trindade Ferreira, de 83 anos, antiga trabalhadora das obras de vimes. Por volta das 05h30 de ontem, a torrente de água enlameada rasgou a encosta e levou tudo o que encontrou pela frente, incluindo a casota, que estava junto à moradia da idosa. O Piloto conseguiu libertar-se da corrente que o prendia, sem que se saiba como, e salvou-se.