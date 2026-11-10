Jardim Botânico e restantes jardins do IFCN encerrados

O Jardim Botânico da Madeira – Eng. Rui Vieira e as restantes quintas e jardins sob gestão do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) estarão encerrados até às 13 horas desta quarta-feira, 11 de Novembro, devido às condições meteorológicas adversas previstas para a Região.

A medida preventiva pretende salvaguardar a segurança de residentes e visitantes, numa altura em que se prevê chuva intensa e vento forte associados à depressão Charles.

Percursos pedestres classificados encerrados esta quarta-feira O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza anunciou, hoje, que os percursos pedestres classificados vão estar encerrados durante esta quarta-feira, dia 11 de Novembro, dado o aviso meteorológico emitido pelo IPMA. A Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro estará igualmente encerrada.

O IFCN determinou igualmente o encerramento de todos os percursos pedestres classificados da Madeira durante todo o dia de quarta-feira.

Durante a noite, o Instituto manterá em funcionamento a Sala de Comando Operacional, para acompanhar a evolução do estado do tempo e coordenar eventuais intervenções.

Campismo proibido nos espaços florestais da Madeira Medida abrange a noite desta terça para quarta-feira e todo o dia 11 de Novembro, perante as previsões de chuva forte e vento intenso

As equipas operacionais, incluindo operadores de máquinas e motosserristas, estarão disponíveis para responder a possíveis ocorrências nos espaços florestais e de montanha.