Jardim Botânico e restantes jardins do IFCN encerrados
Medida preventiva devido à depressão Charles abrange também as quintas sob gestão do Instituto
Percursos pedestres classificados estarão encerrados durante todo o dia.
O Jardim Botânico da Madeira – Eng. Rui Vieira e as restantes quintas e jardins sob gestão do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) estarão encerrados até às 13 horas desta quarta-feira, 11 de Novembro, devido às condições meteorológicas adversas previstas para a Região.
A medida preventiva pretende salvaguardar a segurança de residentes e visitantes, numa altura em que se prevê chuva intensa e vento forte associados à depressão Charles.
Percursos pedestres classificados encerrados esta quarta-feira
O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza anunciou, hoje, que os percursos pedestres classificados vão estar encerrados durante esta quarta-feira, dia 11 de Novembro, dado o aviso meteorológico emitido pelo IPMA. A Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro estará igualmente encerrada.
O IFCN determinou igualmente o encerramento de todos os percursos pedestres classificados da Madeira durante todo o dia de quarta-feira.
Durante a noite, o Instituto manterá em funcionamento a Sala de Comando Operacional, para acompanhar a evolução do estado do tempo e coordenar eventuais intervenções.
Campismo proibido nos espaços florestais da Madeira
Medida abrange a noite desta terça para quarta-feira e todo o dia 11 de Novembro, perante as previsões de chuva forte e vento intenso
As equipas operacionais, incluindo operadores de máquinas e motosserristas, estarão disponíveis para responder a possíveis ocorrências nos espaços florestais e de montanha.