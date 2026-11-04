Bombeiros resgatam duas cagarras no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses resgataram, esta noite, duas cagarras no Funchal, que foram posteriormente entregues ao Parque Natural da Madeira.

Uma das aves foi encontrada nas imediações da Avenida do Mar, enquanto a outra estava nas imediações do Almirante Reis.

Recentemente, segundo fonte da corporação, uma outra cagarra foi encontrada na Avenida do Mar. Na altura, a ave acabou por escapar antes de ser possível proceder ao seu resgate.