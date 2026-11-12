Anthony Correia multado por danificar relvado do Nacional

O central Anthony Correia foi penalizado com uma multa no valor de 408 euros, por ter danificado o relvado ao pontapé, no jogo frente ao Nacional, em que o Académico de Viseu saiu derrotado.

De acordo com o mapa de processos sumários emitido pelo Conselho de Disciplina da FPF, citado pelo Record, o defesa "pontapeou por diversas vezes (mínimo oito vezes) o relvado, causando estragos. Esta situação não foi presenciada pelos delegados da Liga Portugal, mas foi confirmada pela visualização de imagens, incluindo as disponibilizadas pelo operador televisivo".

O Nacional havia apresentado uma participação disciplinar contra o jogador, acusando-o de deliberadamente destruir o relvado do Estádio da Madeira, com vários pontapés, após o apito final.