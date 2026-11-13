Mário Jardel associa decadência pessoal e profissional a ausência do Mundial2002

Mário Jardel, antigo futebolista campeão pelo FC Porto e Sporting, admitiu ontem que falhar a convocatória do Brasil para o Mundial2002 marcou o início da sua autodestruição, que passou por depressão e adição a álcool e cocaína.

"A partir desse momento, a minha vida acabou", revelou o atleta em entrevista à La Gazzetta dello Sport, na qual também contou que quase morreu por overdose.

'Super Mário', como ficou conhecido no mundo do futebol, chegou ao FC Porto em 1996 e até 2000, quando saiu para o Galatasaray, foi tricampeão, venceu duas Taças de Portugal e três Supertaças, voltando à I Liga portuguesa pelas mãos do Sporting, entre 2001 e 2003, para vencer um campeonato e uma Taça de Portugal.

"Marcava mais golos do que ninguém e ainda não percebo porque é que o (Luiz Felipe) Scolari decidiu não me convocar para o Brasil para o Mundial de 2002" na Coreia do Sul e Japão, que a formação 'canarinha' venceu, recordou.

Mário Jardel nunca cumpriu o sonho de disputar a fase final de um campeonato do Mundo, apesar de ter vencido, por duas vezes, a Bota de Ouro, nomeadamente em 1999 com 36 golos pelo FC Porto e em 2002 com 42 tentos pelo Sporting.

"Com o FC Porto marquei 168 golos em 175 jogos durante quatro anos, enquanto na época anterior ao Mundial da Coreia e do Japão marquei 55 golos em 42 jogos com o Sporting (...) Compreendo que aquela seleção brasileira estava cheia de fenómenos, mas merecia pelo menos uma convocatória", frisou

Gorada a participação no Mundial, a carreira desportiva de Mário Jardel acompanhou a progressiva decadência pessoal, que incluiu o fim do seu primeiro casamento.

Chegou a ser cobiçado por equipas com o estatuto do FC Barcelona e AC Milan, porém tudo mudou e acabou por passar por oito países, sempre em clubes secundários.

"No verão de 2003 experimentei a cocaína (...) Gostei, fazia-me sentir vivo e não deprimido. Uma vez estive acordado durante uma semana inteira. Depois sofri uma overdose, estive à beira de morrer e salvou-me um amigo que estava comigo. Aí toquei o fundo", confessou.

Jardel, atualmente com 53 anos, admite que nunca chegou a recuperar mentalmente, mas diz estar reconciliado consigo mesmo graças a ajuda psiquiátrica e à sua família.

O antigo futebolista teve uma incursão na política, tendo sido eleito depurado federal pelo estado do Rio Grande do Sul em 2014, mas acabou destituído no ano seguinte devido a acusações de crimes como organização criminosa e peculato.

Atualmente dedica-se a negócios imobiliários e gere alguns projetos familiares, tendo já revelado a intenção de iniciar atividades de palestrante motivacional, partilhando a sua experiência de vida.