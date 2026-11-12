Moda Funchal procura novos manequins para o próximo desfile
O Malho’s Pub, localizado na Avenida do Infante, acolhe, este sábado, 14 de Novembro, um casting que pretende seleccionar novos manequins, com ou sem experiência, para desfilar na passerelle do Moda Funchal Outono-Inverno 2026. A selecção começa pelas 19h30.
Os participantes inserem-se em duas categorias: crianças, destinadas a meninos e meninas com idades entre os 5 e os 13 anos; e adultos, a partir dos 14 anos. Segundo nota enviada à imprensa, a organização procura "modelos femininos e masculinos, com atitude, personalidade e vontade de brilhar".
"Os candidatos devem apresentar-se com roupa justa, fato de banho = biquini e, no caso das mulheres, saltos altos. É obrigatória a apresentação de um documento de identificação. As crianças deverão estar acompanhadas pelo respectivo representante legal", aponta.
O júri que vai avaliar os candidatos é composto por: Belinda Chavez, modelo fotográfica internacional e responsável pelos penteados e maquilhagens do Beauty Garden; Roby Gaspar, designer de Moda; Nailyn Camacho, Miss Madeira 2026; Emanuel Malho, empresário; Denise, representante da Boutique das Princesas; Brena, representante da marca ZIVAH; e Ruben Gomes, director e produtor de eventos
O desfile do Moda Funchal acontece a 28 de Novembro a partir das 20h30, na Marina do Funchal, no Brunchville.