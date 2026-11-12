Dino D'Santiago vence Grammy Latino por disco com Criolo e Amaro Freitas

O músico português Dino D'Santiago conquistou hoje um Grammy Latino com o disco que criou com os brasileiros Criolo e Amaro Freitas.

O álbum de estreia do projeto luso-brasileiro, intitulado "Criolo, Amaro & Dino", conquistou o prémio na categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira.

"Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Portugal, obrigado a esta língua portuguesa por fazer nós um povo único", afirmou Dino D'Santiago no discurso de agradecimento.

Por seu lado, Amaro Freitas, natural do Recife, no Brasil, mostrou-se incrédulo pela vitória, sublinhando que é um "trabalho que une a força da música negra, da diáspora negra pelo mundo, Cabo Verde, Portugal, Grajaú [em São Paulo, de onde é Criolo], as periferias do Recife se encontraram pelo poder da arte".

Já o 'rapper' Criolo realçou que o disco foi criado "com a alma e o coração para celebrar a amizade e lembrar que a música faz transformação na vida da gente".

"A música tem o poder de cura porque a arte é assim", afirmou o músico brasileiro, que dedicou a vitória aos "povos originários que estão sendo massacrados no Brasil".

O trio estava também nomeado na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa, que acabou a ser vencida por "Viver e Morrer de Amor na América Latina", de Johnny Hooker.

Na origem deste projeto entre Portugal e o Brasil esteve a música "Esperança", dada a conhecer em 2024. Por causa dela, assinada com Criolo, Amaro Freitas e o produtor brasileiro Nave, Dino D'Santiago esteve indicado em 2024 para os Grammy Latino.

O disco é descrito como sendo o "resultado de três perspetivas que criaram uma sonoridade e idioma próprio", tendo "os três artistas [dividido] sessões de estúdio entre o Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Lisboa".

"Um álbum que é um exercício contemporâneo, baseado nas tradições afro-atlânticas, destacando os ritmos do Brasil e da diáspora africana. As histórias contadas ao longo de 12 faixas destacam fraturas, invenções, resiliências e continuidades", segundo comunicado divulgado pela agência Arruada.

A cerimónia da 27.ª edição dos Grammy Latino está a decorrer em Las Vegas, nos Estados Unidos, reconhecendo "uma ampla variedade de artistas" em 60 categorias.

A organização vai atribuir prémios de excelência musical a vários artistas, entre os quais à brasileira Daniela Mercury, pelo contributo criativo para a música e para as comunidades latinas.