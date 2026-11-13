DGS lança projeto-piloto para rastrear diabetes tipo 1 em crianças no momento da vacinação

A DGS vai lançar um projeto-piloto de rastreio da diabetes tipo 1 em crianças, através de análises ao sangue realizadas no momento da vacinação dos seis anos, anunciou à Lusa a diretora do Programa Nacional para a Diabetes.

O estudo-piloto de implementação de rastreio de base populacional para a diabetes tipo 1 em crianças vai decorrer na ULS de Coimbra, ULS São João, no Porto, e na ULS São José, em Lisboa.

Segundo a diretora do programa, Sónia do Vale, está previsto que o projeto seja iniciado ainda este mês na ULS São João e na ULS de Coimbra.

"O que é que isto importa? É diagnosticar ainda antes de a pessoa ter sintomas, antes de ter os valores de açúcar altos, para podermos prevenir descompensações agudas, conseguir um melhor controlo e também para identificar candidatos a uma potencial terapêutica futura para atrasar esta progressão", explicou a responsável.

Segundo Sónia do Vale, a iniciativa será desenvolvida em parceria entre os centros de saúde, onde será feita a colheita de sangue durante a vacinação, e os hospitais, responsáveis pelos doseamentos dos anticorpos.

"Estamos a falar de crianças, que no momento da vacinação se vai fazer uma colheita de sangue para ver se têm anticorpos e identificar pessoas que, na verdade, já têm diabetes tipo 1, mesmo que ainda não tenham sintomatologia nenhuma", adiantou Sónia do Vale, no dia em que foi divulgado o Relatório 2026 do Programa Nacional para a Diabetes, da Direção-Geral da Saúde (DGS), a propósito do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala no sábado.

Trata-se, para já, de um projeto-piloto, numa altura em que está a discutir-se a nível mundial a melhor forma de implementar o rastreio da diabetes tipo 1 na população infantil e a eventual possibilidade de alargar a iniciativa.

Segundo o relatório, foram registados no ano passado 70.399 novos casos de Diabetes nos cuidados de saúde primários, elevando para 960.064 o número de pessoas com diagnóstico registado no Serviço Nacional de Saúde (SNS), o equivalente a 8,9% dos utentes inscritos.

O relatório revela "melhorias discretas mas sustentadas" nos indicadores de controlo da doença e de fatores de risco cardiovascular: em 2025, 72% dos utentes apresentavam valores de hemoglobina glicada (HbA1c) iguais ou inferiores a 8%, 63% tinham colesterol LDL inferior a 100 mg/dl e 81% apresentavam pressão arterial inferior a 140/90 mmHg.

Em 2025, a cobertura populacional do rastreio da retinopatia diabética foi de 50%, tendo sido identificados 9.775 rastreios positivos. No que diz respeito à nefropatia, o rastreio foi realizado em 75% dos utentes com Diabetes nos cuidados de saúde primários.

Quanto ao pé diabético, 85% dos utentes tiveram pelo menos uma avaliação do risco de ulceração ao longo do ano.

Os dados revelam que das 1.069 unidades funcionais (UF) dos cuidados de saúde primários, apenas 772 têm rastreio ativo, ou seja, existem 297 UF que não tiveram a possibilidade de proporcionar aos seus utentes com diabetes acesso a este rastreio.

A DGS aponta como motivos para esta situação o facto de a oferta disponível não o conseguir concretizar durante o ano civil em causa (volta do rastreio superior aos 12 meses preconizados na norma), ou porque simplesmente não tem meios disponíveis para o realizar ou porque faz parte do número residual de ULS que ainda não tem este rastreio implementado.

A autoridade de saúde refere que o programa educativo "Mais Saúde, Menos Diabetes", que entretanto se iniciou, conta já com a participação de 14 Unidades Locais de Saúde (ULS), a Região Autónoma dos Açores e uma Instituição de Saúde Privada.

"Os resultados do projeto-piloto evidenciam uma redução do risco de desenvolver diabetes e melhorias em indicadores de saúde e estilos de vida", salienta em comunicado.