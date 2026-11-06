Câmara de Lobos recebe Fórum Internacional de Estudos Globais

O Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, recebe, entre 25 e 27 de Novembro, o Fórum Internacional de Estudos Globais (FIEG) 2026, que deverá reunir cerca de 100 investigadores, docentes, estudantes e profissionais das áreas da educação e da cultura.

Subordinado ao tema 'Instituições Protagonistas da Globalização', o encontro pretende promover a reflexão sobre o papel das instituições nos processos de globalização, através de um programa que inclui sessões abertas à população.

Descarregue abaixo o programa completo:

A iniciativa é promovida pelo Programa de Doutoramento em Estudos Globais da Universidade Aberta, em parceria com o Instituto Francês de Imprensa e o CARISM, da Universidade Paris-Panthéon-Assas. Conta também com a participação do Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, no âmbito do protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O fórum será ainda acreditado como acção de formação para professores e outros profissionais da educação e da cultura, procurando proporcionar oportunidades de actualização de conhecimentos.

Em comunicado, a autarquia enquadra a realização do encontro na sua aposta na educação, na cultura e na cooperação académica, destacando a intenção de "aproximar o conhecimento da população, valorizar os equipamentos culturais do concelho e criar oportunidades de formação".

As inscrições estão abertas através do formulário disponível aqui.