A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) admitiu, ontem, que o bloco poderá adotar uma resposta contundente contra o Irão, caso se confirme a responsabilidade iraniana nos ciberataques que afetaram centenas de supermercados franceses e de outros países.

"Ficámos agora a saber que estes incidentes foram atribuídos ao Irão. Até agora, não tínhamos conhecimento dessa atribuição" pelas autoridades francesas, disse Kaja Kallas em declarações à imprensa em Paris, onde participa na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros das sete maiores economias mundiais (G7), a decorrer na capital francesa.

A chefe da diplomacia europeia salientou que o Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE, que se realizará na próxima segunda-feira, proporcionará a oportunidade de abordar o assunto e estudar uma resposta do bloco comunitário.

Momentos antes, a França acusou formalmente a Guarda Revolucionária iraniana de estar por detrás de um ciberataque que atingiu cerca de 700 supermercados em outubro, provocando prejuízos elevados e incêndios, e anunciou sanções à escala europeia contra responsáveis iranianos.

"Graças ao trabalho notável dos serviços do Estado, estou em condições de confirmar que a responsabilidade deste ataque pertence ao Corpo dos Guardas da Revolução da República Islâmica do Irão", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot.

Numa conferência de imprensa à margem da reunião do G7, o chefe da diplomacia francesa classificou a operação informática como "um ataque de dimensão e agressividade sem precedentes".

Barrot recordou que os ataques ocorreram nas noites de 11 e 12 de outubro, afetando aproximadamente 700 estabelecimentos comerciais e provocando danos materiais e incêndios.

O Governo francês convocou hoje o embaixador iraniano em Paris para apresentar um protesto formal.

"Convocámos o embaixador do Irão em França para protestar veementemente contra este ato extremamente grave. Adotaremos sanções à escala europeia contra todos os responsáveis por este ataque", avançou o ministro francês.

Os ciberataques como os que a França sofreu, e que, dias depois, afetaram os seus bancos de sangue, atingiram também, nos dias seguintes, sistemas de refrigeração de supermercados em várias regiões da Europa Ocidental, incluindo Portugal.

Inicialmente, publicações especializadas em cibersegurança tinham apontado suspeitas a dois grupos de piratas informáticos pró-russos, NoName057(16) e Z-Pentest, anteriormente associados a outras operações contra países europeus.

O Kremlin (presidência russa) negou, em 05 de novembro, qualquer envolvimento nos ataques informáticos.

O Governo francês manifestou desde o início preocupação com a dimensão da operação e determinou a abertura de investigações para identificar os responsáveis e impedir a repetição de ataques semelhantes.