Festa da Castanha da Serra acontece este domingo no Campanário

A Achada do Boieiro, nas serras do Campanário, recebe, no próximo domingo, a 15.ª edição da Festa da Castanha da Serra, uma iniciativa organizada pela Associação Desportiva do Campanário, com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava e da Junta de Freguesia do Campanário. A festa chegou a estar agendada para o fim-de-semana passado, mas o mau tempo fez adiar a iniciativa.

O evento pretende valorizar as zonas serranas do concelho, proporcionando uma festa popular em plena natureza, numa das maiores extensões contínuas de castanheiros da Madeira, conforme refere a organização em comunicado.

O programa inclui gastronomia tradicional associada à castanha, animação com grupos de despique e acordeões, caminhadas, passeios a cavalo e jogos tradicionais.

A organização disponibiliza transporte e pacotes que incluem refeições e caminhadas, mediante inscrição prévia junto da Associação Desportiva do Campanário. Para facilitar o acesso ao recinto, haverá sinalização desde a saída da via rápida no Campanário até à Achada do Boieiro.