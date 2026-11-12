Putin mantém-se inflexível nas exigências para pôr fim à guerra

O Presidente da Rússia manteve-se hoje inflexível nas exigências maximalistas para acabar a guerra na Ucrânia durante um encontro em Moscovo com os emissários do homólogo norte-americano, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Vladimir Putin esteve reunido durante mais de duas horas com os emissários de Donald Trump, após as negociações tripartidas de terça e quarta-feira em Abu Dhabi.

Witkoff e Kushner são esperados ainda hoje em Dublin, para se reunirem com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Moscovo promove discussões centradas na questão da segurança europeia, segundo o modelo de "Ialta e Potsdam", as conferências de 1945 entre a União Soviética e as potências ocidentais sobre a partilha da Europa do pós-guerra.

Kiev e os aliados europeus opõem-se a uma redistribuição das zonas de influência entre Estados Unidos, Rússia e China, e querem como primeiro objetivo das negociações pôr fim à guerra que dura há quase cinco anos.

Zelensky afirmou na quarta-feira, à chegada a Dublin, que poderia existir uma "janela de oportunidade" para um cessar-fogo antes de 2027.

Contudo, Putin reiterou aos enviados norte-americanos as exigências da Rússia sobre os territórios cuja anexação reivindica, de acordo com a agência francesa AFP.

Reafirmou também que qualquer mobilização de tropas estrangeiras na Ucrânia significaria "a continuação da guerra".

Kushner afirmou que um dos objetivos do encontro era obter o aval de Putin para que representantes europeus integrassem as negociações, referiu a agência norte-americana AP.

Os Estados Unidos e Zelensky querem que a Europa nomeie uma única pessoa para negociar com Moscovo, mas a Rússia não pretende o envolvimento dos europeus nas negociações diretas.

Moscovo argumenta que a Europa financia e fornece armamento à Ucrânia, enquanto os europeus manifestam preocupação com a conduta e as intenções mais vastas da Rússia no continente.

Numa longa troca de palavras com os enviados de Trump transmitida pela televisão russa -- algo raro, segundo a AFP -, Putin rejeitou qualquer possibilidade de estabelecer "zonas cinzentas" ou desmilitarizadas em torno da linha da frente.

A Rússia ocupa atualmente pouco mais de 19% do território ucraniano e reivindica desde 2022 a anexação, rejeitada por Kiev e pela comunidade internacional, de quatro regiões ucranianas que não controla na totalidade: Lugansk, Donetsk, Zaporijia e Kherson.

Putin qualificou de "absolutamente inaceitável" a possibilidade de mobilização de tropas estrangeiras na Ucrânia, solicitada por Kiev como garantia de segurança contra o reatamento do conflito.

"Os europeus sabem-no e o que ouvimos? Que após a conclusão da paz, enviarão imediatamente tropas para o território ucraniano", afirmou.

Os enviados norte-americanos apelaram, contudo, à inclusão dos europeus nas negociações.

"Se optarmos por um formato multilateral, poderemos continuar a progredir rumo à resolução dos problemas", argumentou Kushner.

Putin propôs ainda a organização de uma operação humanitária na cidade ucraniana de Kostiantynivka, no centro dos combates na região de Donetsk (leste).

"Façamos algo semelhante ao que fizemos" em Oleshky, sugeriu, citando a cidade ucraniana sob controlo russo na região de Kherson onde decorreu recentemente uma operação humanitária apoiada pela primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.

Durante as discussões diretas em Abu Dhabi, as primeiras em mais de oito meses, russos e ucranianos concordaram uma nova troca de prisioneiros, cujo número não foi divulgado.

Em paralelo, a Rússia prosseguiu os ataques contra a Ucrânia, fazendo um morto em Kiev durante a noite.

Em São Petersburgo, no noroeste da Rússia, um militar russo morreu hoje na explosão de uma viatura cuja origem permanece por determinar

A ofensiva russa na Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022, devastou o país e provocou centenas de milhares de mortos de ambos os lados, tornando-se o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).