A depressão Charles atravessou a Região entre a noite de terça-feira e a madrugada de ontem e deixou um rasto de ocorrências e estragos em vários concelhos.

Na Serra de Água, a força da água fez transbordar uma ribeira, arrastando pedras, lama e outros detritos que atingiram habitações e surpreenderam os moradores durante a madrugada.

Serra de Água tenta recuperar de aluvião que atingiu habitações O transbordo de um ribeiro provocou danos em duas casas e deixou um rasto de pedras e detritos. Os trabalhos de limpeza decorrem no local

"Só tivemos tempo de fugir"

Luís Ramos recordou o momento em que a água, as pedras e os detritos entraram na sua casa, na Serra de Água. Em poucos instantes, viu desaparecer os bens que tinha acumulado ao longo de três anos. "Temos de começar do zero novamente", lamentou, em declarações ao DIÁRIO na manhã de ontem, ao encarar os estragos causados pela passagem da intempérie.

Também Nélia não esquece o estrondo que antecedeu a invasão da habitação. "Foi esta desgraça que a gente viu aqui. Muita água, muitas pedras." A memória do temporal de 20 de Fevereiro de 2010 continua presente e, desde então, os avisos meteorológicos de nível laranja ou vermelho são vividos com apreensão.

Na sequência da passagem da depressão Charles, três habitações foram atingidas naquela zona, com danos materiais e famílias confrontadas com a necessidade de recuperar o que perderam. O presidente da Câmara da Ribeira Brava, Jorge Santos, os serviços municipais e o secretário regional de Equipamento e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, estiveram no local, acompanhando os estragos e os trabalhos de limpeza e desobstrução.

Pode ler a reportagem completa, com os testemunhos dos moradores, os relatos das autoridades e imagens dos estragos provocados pela força da água, na edição impressa de hoje do DIÁRIO.