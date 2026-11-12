Mercedes-Benz admite encerramento de unidades na Alemanha se não reduzir custos

A fabricante automóvel alemã Mercedes-Benz vai analisar o encerramento de algumas unidades na Alemanha caso não consiga reduzir os custos no país, admitiu hoje um administrador num artigo interno da empresa.

"Somos obrigados neste momento a analisar cuidadosamente quais as unidades alemãs que teremos de encerrar caso não consigamos alterar a nossa estrutura de custos", afirmou Michael Schiebe, membro do Conselho de Administração, numa entrevista interna dirigida aos trabalhadores, citada pela agência de notícias francesa AFP.

A Mercedes-Benz registou lucros de 4.037 milhões de euros até setembro, menos 4,1% do que nos nove primeiros meses do ano passado, segundo os resultados divulgados em 28 de outubro.

A empresa reviu na altura em baixa as previsões de margem de lucro para 2026, apontando para as dificuldades decorrentes da China e ao aumento dos custos no quarto trimestre, em especial com materiais.

O grupo prevê um resultado operacional em linha com o de 2025, abaixo do que esperava inicialmente.