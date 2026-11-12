Tiroteio em Washington fez um morto e quatro feridos

O tiroteio ocorrido hoje a cerca de um quilómetro da Casa Branca, em Washington, provocou um morto e quatro feridos, enquanto o suspeito foi encontrado com um ferimento de bala aparentemente autoinfligido.

O chefe da polícia de Washington, Jeffery Carroll, confirmou que uma das quatro pessoas hospitalizadas se encontra em estado crítico, enquanto as restantes três sofreram ferimentos que não colocam a vida em risco.

O suspeito, descrito pelas autoridades como um homem branco, foi localizado num apartamento próximo do local dos disparos, onde se tinha barricado.

Segundo Carroll, o homem apresentava "o que parece ser um ferimento de bala autoinfligido", embora o responsável policial não tenha esclarecido o seu estado de saúde.

As estações norte-americanas CNN e CBS noticiaram posteriormente que o suspeito morreu.

Os disparos ocorreram cerca das 08:00 locais (13:00 em Lisboa), no interior e nas imediações de um ginásio situado no bairro de Logan Circle, numa zona movimentada da capital norte-americana.

"Registámos um total de quatro pessoas atingidas por disparos e transportadas para o hospital, além de uma pessoa que morreu no local", declarou o chefe da polícia, durante uma conferência de imprensa.

O incidente provocou uma vasta operação policial, com dezenas de viaturas mobilizadas, um helicóptero a sobrevoar a zona e restrições de circulação nas imediações de várias estações de metro.

A polícia chegou a alertar para a existência de um tiroteio em curso e pediu aos residentes que evitassem a área, depois de o suspeito se ter barricado num edifício próximo.

Uma das testemunhas, Michael Carney, contou ao jornal Washington Sun que estava a correr numa passadeira do ginásio quando ouviu os disparos.

Carney afirmou ter visto uma pessoa caída no chão, aparentemente atingida na cabeça, e descreveu momentos de pânico entre os presentes.

"Estava toda a gente escondida atrás de vasos de plantas e de outras coisas", relatou a testemunha.

Quanto às possíveis motivações do ataque, a polícia indicou que uma das primeiras pistas da investigação aponta para um "conflito com a associação de condóminos do edifício" onde o suspeito se refugiou.

As autoridades não esclareceram ainda a natureza desse conflito nem confirmaram se esteve diretamente relacionado com o tiroteio.

O incidente reacendeu a atenção sobre a violência com armas de fogo nos Estados Unidos, país onde existem mais armas em circulação do que habitantes.

Em dezembro, o Supremo Tribunal norte-americano deverá analisar os limites dos poderes dos estados e das autoridades locais para proibirem a posse de determinados modelos de espingardas semiautomáticas, incluindo armas do tipo AR-15.