Michael Johnson "conseguiria bater qualquer velocista" da história

O 'mítico' velocista norte-americano Michael Johnson considerou hoje que o seu estatuto de campeão o leva a afirmar que, no auge das carreiras, conseguiria bater qualquer atleta de outra geração, nomeadamente Usain Bolt.

"Todos têm acesso a tecnologia e todos querem correr rápido, mas eu continuava a ganhar. Nenhum campeão vai dizer que perdia com outros. Eu recuso-me a ser batido por alguém, simplesmente. Quando se quer ser o melhor, acredita-se que se consegue vencer qualquer um", frisou, num painel da Web Summit, em Lisboa.

Ex-recordista mundial dos 200 e 400 metros, Michael Johnson, agora com 59 anos, foi campeão olímpico nas duas distâncias em Atlanta1996, totalizando quatro medalhas de ouro em Jogos e outras oito em Campeonatos do Mundo.

"O desporto não mudou propriamente. Antes, gastávamos muito tempo a criar e desenvolver tecnologias para treinos e tínhamos de adivinhar quando tínhamos de parar, sem saber se atingimos o limite. Hoje, podemos ver, em tempo real, onde o máximo está. A tecnologia não substituiu os treinadores, melhorou-os", apontou.

Grande favorito na altura a vencer as provas logo em Barcelona1992, o velocista nem sequer alcançou a final, ficando em sexto na sua meia-final dos 200 metros, devido a uma intoxicação alimentar sofrida duas semanas antes da competição.

"Foi devastador ter de me preparar arduamente e ter algo fora do meu controlo a afastar-me disso. Aprendi naquele momento como posso ultrapassar momentos desafiantes. Foquei-me apenas nas coisas que podia melhorar e não nas que não posso controlar. O objetivo passou a ser tornar-me o melhor do mundo, o que foi concretizado quatro anos depois, no meu próprio país", lembrou Michael Johnson.

Num painel dedicado à "mentalidade de alto nível" que um atleta deve ter, o foco e a inteligência do treino foram apontados como necessários num momento de alta pressão, como uma final olímpica, onde Michael Johnson também sentia nervos.

"Eu queria sentir esses nervos. Sabia que podia vencer, mas será que a ia vencer? Cada atleta controla os nervos de maneira diferente, mas todos têm um hiperfoco. A única coisa que se pode pensar ali é no que pode ajudar a vencer a corrida, estar constantemente a antecipar cenários para se tomar rápidas decisões. Nos Jogos Olímpicos, pode ser a única oportunidade. Não há no ano seguinte e é o momento pelo que se sonha uma vida inteira. Não há mais ajustes a fazer", realçou também.

A Web Summit, que decorre no Parque das Nações, em Lisboa, arrancou na segunda-feira e termina hoje, sendo considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo.

A primeira edição na capital portuguesa realizou-se em 2016 e o evento está garantido até 2028.