Putin não se opõe a negociar com europeus, mas descarta tropas ocidentais

O Presidente russo assegurou hoje que não se opõe à participação dos europeus nas negociações, mas avisou que a presença de tropas estrangeiras para uma missão de manutenção de paz na Ucrânia seria encarada como uma ameaça.

"Para nós, isso seria um alvo legítimo", afirmou Vladimir Putin durante uma reunião no Kremlin com os enviados especiais da Casa Branca, Jared Kushner e Steve Witkoff, transmitida pela televisão estatal.

"Por outras palavras, a guerra recomeçaria imediatamente", acrescentou o líder russo.

Kushner e Witkoff viajaram hoje para Moscovo onde foram recebidos por Putin, para dar continuação às tentativas de chegar a um fim do conflito um dia depois das conversações trilaterais entre Kiev, Moscovo e Washington em Abu Dhabi.

Durante a reunião, Witkoff manifestou a Putin que espera poder "incluir os europeus" numa próxima reunião.

"Se optarmos por um formato multilateral, poderemos continuar a avançar no sentido da resolução dos problemas", acrescentou Jared Kushner.

Putin assegurou que nunca se opôs ao diálogo com a Europa, aludindo a uma possível participação europeia em futuras rondas de negociações sobre o acordo na Ucrânia.

O líder russo pediu aos enviados da Casa Branca para que esclarecessem, nos seus contactos com os europeus, se estes querem a paz ou a guerra.

"Foram eles que suspenderam o diálogo", disse, deixando em aberto uma possível participação europeia em futuras rondas de negociações sobre o acordo na Ucrânia.

"Gostaríamos muito que vocês, a administração norte-americana no seu conjunto, falassem com os vossos parceiros europeus para que decidam, de uma vez por todas, o que querem: paz ou guerra na Ucrânia?", afirmou.

Se quiserem a primeira opção, "é claro que estaremos dispostos a trabalhar com eles", adiantou.

No entanto, a Europa tem ficado de fora das negociações e o próprio Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky tem apelado à integração dos aliados europeus nas negociações de paz.

Na mesma reunião, Putin propôs uma nova operação humanitária, desta feita na cidade ucraniana de Kostiantynivka, que está no centro dos combates no leste do país, na região de Donetsk.

"Lá, ainda há cerca de 400 a 500 civis", precisou Putin.

O chefe de Estado russo agradeceu a "participação ativa" da primeira-dama norte-americana, Melania Trump, na resolução da questão humanitária em Oleshky, na região de Kherson, e considerou que a nova missão poderia ser implementada à semelhança da anterior.

"Tivemos uma experiência muito positiva com a cooperação humanitária na localidade de Oleshky", acrescentou.

Putin afirmou que as forças de Moscovo precisarão de cinco dias para desminar os acessos à cidade e salientou que, se Kiev negar ter perdido o controlo total da cidade, terá também de garantir a segurança na mesma.

Putin afirmou que a Rússia está disposta a convidar representantes dos meios de comunicação internacionais para o local da missão humanitária, para que possam relatar o que vão ver e quem controla realmente essa cidade neste momento.

A Rússia e a Ucrânia concluíram, no final de outubro, uma missão humanitária sem precedentes em Oleshky, que decorreu no âmbito de um cessar-fogo rigorosamente respeitado por ambos os lados do conflito.

A Rússia afirmou ter conquistado o bastião ucraniano de Kostiantynivka em julho passado, embora Kiev tenha negado que Moscovo controle toda a cidade.

Os combates por Kostiantínivka, cuja tomada abre caminho para a conquista de Sloviansk e Kramatorsk --- os principais objetivos da ofensiva russa no Donbass ---, tiveram início em outubro de 2025.

O Presidente russo garantiu ainda aos emissários da Casa Branca que deseja "uma paz eterna" com a Ucrânia, na qual haja linhas de fronteira claras, respeitadas por ambas as partes.

"Para nós, existe uma linha de separação. A linha da fronteira estatal. Assim, ficará compreensível e claro: aqui estamos nós e ali, vocês", afirmou Putin no início da reunião, na qual alertou que, caso contrário, as "zonas cinzentas" continuarão a ser "a maçã da discórdia".

Putin, que recordou que foi Kiev quem propôs a criação de "zonas cinzentas" --- zonas desmilitarizadas --- no Donbass, considerou que a questão territorial deve ser resolvida de uma vez por todas para que haja uma "paz duradoura".

"Assim que entramos na discussão sobre as 'zonas cinzentas', cada um interpreta-as de forma diferente, surgem imediatamente as disputas e torna-se evidente a instabilidade de qualquer acordo", defendeu.