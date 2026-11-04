ACIF com parceiros europeus e africanos em Fuerteventura

A ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira participou, nos dias 27 e 28 de Outubro de 2026, em Fuerteventura, em Canárias, na reunião de lançamento do projecto JAREAS, uma iniciativa de cooperação internacional co-financiada pela União Europeia, através do Programa Interreg MAC 2021–2027.

O projecto tem como principal objectivo reforçar a competitividade, a resiliência e a sustentabilidade da pesca artesanal, promovendo a valorização dos recursos marinhos, a modernização da actividade e a criação de novas oportunidades de negócio associadas à economia azul.

Esta associação defende uma visão integrada da economia azul, na qual a pesca artesanal deve estar cada vez mais ligada a outras actividades económicas, nomeadamente ao turismo, à gastronomia e à aquacultura, potenciando novas fontes de rendimento e valorizando os produtos e os saberes tradicionais das comunidades piscatórias.

A renovação geracional é também uma das preocupações centrais do projecto. A ACIF-CCIM considera fundamental criar condições para atrair os jovens para o sector, através da qualificação profissional, da inovação, da melhoria das condições de trabalho e da valorização económica da actividade piscatória.

Para a Madeira, o projecto JAREAS representa uma oportunidade para reforçar a valorização comercial do pescado regional, facilitar o acesso a novos mercados e promover a diversificação económica das comunidades ligadas ao mar. A criação de experiências turísticas associadas à pesca, à gastronomia e ao conhecimento das tradições locais constitui uma das áreas com potencial de desenvolvimento.

O encontro de lançamento reuniu entidades da Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde, Senegal, Mauritânia, Gâmbia, Costa do Marfim, Gana e São Tomé e Príncipe, sob o lema 'Do saber do mar à inovação azul', o projecto JAREAS procura transformar desafios comuns em soluções partilhadas, conciliando a preservação dos recursos marinhos com o desenvolvimento económico e social das comunidades que dependem da pesca artesanal.