Projecto que liga a Madeira e Canárias recebe financiamento europeu

O projecto ATLAS AGÜITA, que liga a Madeira e Grã Canária através da monitorização participativa dos ecossistemas das poças de maré, encontra-se entre os cinco seleccionados para receber um financiamento conjunto de 7 milhões de euros, com vista ao restauro dos oceanos e das águas.

Este apoio financeiro é cedido pelo BlueAction Atlantic and Arctic, no âmbito da Convocatória de Acções Piloto Lideradas pela Comunidade do BlueActionAA. Segundo explica nota à imprensa, o objectivo passa por permitir desenvolver soluções inovadoras para o restauro dos ecossistemas marinhos e de água doce nas regiões do Atlântico e do Ártico, "reforçando o papel das comunidades locais na protecção e gestão sustentável destes ambientes".

Entre os seleccionados encontra-se um outro projecto com participação portuguesa, o MAB – Marine Algae Biorefinery, que conta com parceiros de Portugal, Irlanda e Islândia para promover abordagens sustentáveis à gestão de macroalgas e à valorização dos recursos costeiros.

O restauro do oceano e das águas não pode ser alcançado apenas através de políticas públicas ou investigação científica. Requer o envolvimento activo das comunidades que conhecem os seus territórios e estão comprometidas com a sua gestão a longo prazo. Estes cinco projectos demonstram como a inovação impulsionada pelas comunidades pode gerar impactos ambientais significativos, reforçar a resiliência local, criar novas oportunidades e inspirar acções semelhantes em toda a região atlântica e ártica. Niall McDonough, Diretor de Política, Inovação e Apoio à Investigação do Marine Institute e Coordenador do projecto BlueAction Atlantic & Arctic

Sinopse do ATLAS AGÜITA

Portugal e Espanha · Duração: 18 meses

Ligando a Madeira e Gran Canaria, o ATLAS AGÜITA criará um observatório comunitário dos ecossistemas de poças de maré. Através da ciência cidadã, da monitorização da biodiversidade e da recolha de conhecimento ecológico local, o projecto pretende reforçar a resiliência costeira e a gestão responsável na Macaronésia.