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Bombeiros realizam simulacro na Central Térmica da Vitória

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Foto Google Maps

Os Bombeiros Sapadores do Funchal realizaram, esta tarde, um simulacro de incêndio na Central Térmica da Vitória, em Câmara de Lobos, numa acção que permitiu testar os procedimentos de resposta a uma eventual situação de emergência.

Para o exercício foram mobilizados 12 elementos da corporação, apoiados por quatro viaturas.

Da actividade resultou um ferido ligeiro, no âmbito do cenário simulado.

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