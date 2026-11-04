Líder democrata descarta ajustes de contas com Trump e prefere focar-se nos cidadãos

O líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, congratulou hoje o resultado surpreendente nas eleições intercalares e disse que o partido não procurará "ajustar contas" com o Presidente norte-americano, mas sim "resolver os problemas" dos cidadãos.

"Estávamos otimistas quanto à possibilidade de retomarmos o controlo da Câmara" dos Representantes, ou mesmo de conseguir avanços em zonas tradicionalmente conquistadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou Jeffries, em entrevista ao canal MS NOW, considerado o favorito para se tornar o primeiro presidente afro-americano da câmara baixa do Congresso na sequência desta vitória.

"Mas 250, talvez até 255, é um número impressionante", afirmou, referindo-se a algumas projeções de lugares para os democratas.

As últimas estimativas dos meios de comunicação norte-americanos atribuem aos democratas pelo menos 228 eleitos, ou seja, uma maioria de dez lugares, dos 435 eleitos para a Câmara dos Representantes, não sendo ainda conhecidos os resultados completos.

Jeffries atribuiu estes resultados a três fatores: "o custo de vida em todos os domínios, a saúde e a guerra irrefletida e dispendiosa no Irão", que contribuiu em grande medida para a explosão dos preços.

Apelou "ao Presidente, ainda antes da convocação do novo Congresso [em janeiro], para que ponha fim à guerra no Irão", no que identificou como "uma das mensagens fortes que os americanos enviaram" nas intercalares.

O democrata garantiu que o "tsunami" democrata não servirá, no entanto, para "ajustar contas" com Trump.

"O povo norte-americano não quer que nos dediquemos a ajustar contas. Quer que trabalhemos para resolver os seus problemas, porque a vida é demasiado cara", defendeu.

Desta forma, reforçou que os democratas fizeram campanha em torno do "compromisso de tornar a vida mais acessível".

"Vencemos com essa mensagem e agora a nossa responsabilidade é governar tendo como prioridade um custo de vida acessível", afirmou.

Quanto a possíveis inquéritos que a Câmara dos Representantes possa abrir contra a administração Trump, Jeffries insistiu que é responsabilidade do seu partido "seguir os factos, aplicar a lei, deixar-se guiar pela Constituição e aceitar as consequências, sejam elas quais forem".

Assim, salientou que parte do trabalho dos representantes no Congresso dos Estados Unidos consiste em garantir que "quem tenha cometido irregularidades preste contas pelos seus atos".

Jeffries deverá tornar-se o novo líder da Câmara dos Representantes e o primeiro afro-americano a ocupar esse cargo na história do Congresso dos Estados Unidos, tal como referiu a própria líder da oposição do Partido Democrata, Nancy Pelosi, na sequência da clara vitória obtida nas eleições intercalares.

As "eleições intercalares" representaram um duro golpe para o Partido Republicano, após os democratas terem concretizado os cenários mais otimistas para conquistar o controlo das duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos e alcançarem vitórias históricas na corrida para governador em estados como o Texas, Ohio ou a Geórgia.

A nova composição do Congresso, que entrará em funções em janeiro, permitirá aos democratas influenciar a política orçamental e a aprovação de legislação, além de reforçar a fiscalização da administração republicana.