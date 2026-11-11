Modelo europeu coloca chuva muito intensa junto ao arquipélago

O modelo meteorológico europeu ECMWF continua a apresentar um cenário de precipitação muito intensa nas proximidades da Madeira.

Uma nova imagem da plataforma Windy, consultada pelas 2h40 desta quarta-feira, mostra uma extensa área de precipitação a Oeste da ilha e nas proximidades do Funchal.

A representação meteorológica evidencia ainda outras faixas de precipitação intensa a Norte do arquipélago, enquanto os símbolos associados à possibilidade de trovoada se concentram sobretudo na zona de maior intensidade da chuva, a Oeste e Sudoeste da Madeira.

A previsão surge numa altura em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) admite que o período entre as 3 e as 6 horas da manhã seja o mais crítico da passagem do Charles.