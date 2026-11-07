Madeira apresentou impacto dos fundos europeus em mostra em Lisboa

O programa Madeira 2030 esteve representado na Mostra dos Fundos Europeus, que decorreu entre 3 e 5 de Novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, com um espaço dedicado à divulgação do impacto dos apoios europeus na Região.

Segundo uma publicação do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR), IP-RAM, a presença madeirense deu destaque a testemunhos em vídeo de beneficiários, que partilharam, na primeira pessoa, o que os projectos apoiados representam nas suas vidas, nas organizações a que pertencem e nas comunidades onde estão inseridos.

O espaço permitiu também dar a conhecer o trabalho da equipa que, a partir do Funchal, acompanha a concretização dos investimentos financiados pelos fundos europeus na Região.

A Mostra dos Fundos Europeus é uma iniciativa do Portugal 2030, organizada pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que reúne programas, projectos e entidades ligados ao financiamento europeu, procurando aproximar cidadãos, empresas e organizações das oportunidades de apoio disponíveis.