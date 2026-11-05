PS pede mais meios e investimento na prevenção para os bombeiros

A deputada do PS Marta Freitas associou-se ao voto de congratulação pelos 100 anos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, destacando o papel da corporação na protecção das populações e na resposta às situações de emergência na Região.

PSD assinala centenário dos Bombeiros Voluntários Madeirenses Joana Silva destacou a coragem, a dedicação e o papel da corporação ao longo de um século ao serviço da população da Madeira

A parlamentar recordou a intervenção dos bombeiros em momentos marcantes da história da Madeira, como o temporal de 20 de Fevereiro de 2010 e os grandes incêndios, mas também o trabalho diário, muitas vezes longe das notícias e do reconhecimento público.

Marta Freitas sublinhou a evolução das valências da corporação, que hoje vão além do combate a incêndios e incluem a emergência pré-hospitalar, o socorro em montanha e outras operações especializadas.

A deputada defendeu que a celebração do centenário deve também representar um compromisso com o futuro, através de maior investimento na prevenção, na formação e na valorização dos bombeiros, garantindo-lhes condições de segurança e recursos adequados. Recordou, neste contexto, os incêndios do Verão de 2024.