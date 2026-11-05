Chega denuncia más condições nos quartéis de bombeiros

A deputada do Chega, Manuela Gonçalves, associou-se à homenagem pelo centenário dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, mas aproveitou a intervenção para criticar as condições em que os profissionais exercem a sua missão.

A parlamentar afirmou que os bombeiros precisam de melhores instalações, equipamentos de protecção individual, formação e segurança, apontando problemas nos quartéis, nomeadamente infiltrações, falta de condições de higiene e balneários degradados.

"Os bombeiros não prometem salvar vidas, salvam-nas mesmo", afirmou Manuela Gonçalves, que considerou insuficiente a apresentação de votos de congratulação e discursos de reconhecimento sem medidas concretas.

A deputada questionou os compromissos do Governo Regional para resolver os problemas identificados, defendendo que o reconhecimento dos bombeiros deve traduzir-se em condições efectivas de trabalho e não terminar nas cerimónias do centenário.

O voto foi também acompanhado pela Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, pelo deputado não inscrito, Miguel Castro, e pelo CDS-PP, Sara Madalena.