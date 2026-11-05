PS denuncia mais de 200 casas concluídas por entregar

O deputado do PS Vitor Freitas criticou, esta manhã, o Governo Regional por ter mais de 200 habitações concluídas, mas ainda por entregar, questionando a manutenção de casas fechadas numa altura em que a Madeira enfrenta uma crise habitacional.

Na intervenção na reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira, o socialista começou por recordar o contributo dos governos do PS para o investimento na construção de habitação na Região, defendendo que sem essas verbas o actual executivo não teria casas para entregar.

Contudo, Victor Freitas afirmou que o debate deve centrar-se na situação actual e apontou que existem mais de 200 habitações concluídas desde Agosto que continuam sem ser disponibilizadas às famílias.

O deputado referiu ainda exemplos de apartamentos fechados nas zonas de São Pedro e do Cavalo, questionando as razões pelas quais o Governo Regional não avança com a sua entrega.