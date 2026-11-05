Rui Caetano critica barreiras à mobilidade no Funchal

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, alertou, após a reunião de câmara desta quinta-feira, para a necessidade de reforçar a limpeza de ribeiros e levadas, tendo em conta a aproximação de um período de chuvas intensas.

Na sua intervenção, defendeu que a autarquia deve assegurar a limpeza de sarjetas, grelhas e linhas de água, incluindo nas zonas altas do concelho, alertando para o risco de transbordos e inundações em habitações.

Rui Caetano considerou ainda que, mesmo quando a responsabilidade pela manutenção das levadas pertence à ARM ou a associações privadas, a Câmara deve exigir a essas entidades que garantam a limpeza e a segurança das populações.

Outra das críticas do vereador socialista incidiu sobre as estruturas instaladas em redor de algumas árvores, que considera constituírem obstáculos à circulação pedonal e poderem colocar em risco idosos, crianças e pessoas com mobilidade condicionada.

Rui Caetano apontou ainda marcas de pneus em algumas dessas estruturas, provocadas por veículos de carga e descarga, e defendeu que estas soluções devem ser repensadas, de forma a garantir a acessibilidade e a segurança no espaço público.