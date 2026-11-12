Luís Filipe Santos pede relatório municipal sobre impacto das tempestades

O vereador do Chega na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, defendeu a elaboração de um relatório municipal sobre as ocorrências registadas durante a passagem das recentes tempestades pelo concelho e considerou que o documento poderá contribuir para melhorar a capacidade de prevenção e resposta a futuras situações de emergência.

O vereador sublinha a importância de reunir informação sobre os incidentes, os meios mobilizados e as experiências adquiridas, de forma a identificar fragilidades e aperfeiçoar o planeamento municipal.

Reconhecer o trabalho realizado é também valorizar a experiência de quem esteve no terreno. É com esse conhecimento, com planeamento e com espírito de colaboração que podemos continuar a construir um Funchal mais seguro e preparado Luís Filipe Santos, vereador do Chega

O vereador aproveita também para manifestar o seu reconhecimento aos profissionais que estiveram envolvidos nas operações de prevenção, socorro e recuperação da normalidade após as tempestades, destacando os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a Protecção Civil Municipal e Regional, as forças de segurança e os funcionários da autarquia.

"Nos momentos mais difíceis, o Funchal mostrou que tem homens e mulheres de enorme valor, que não hesitam em colocar o bem-estar e a segurança dos outros acima do seu próprio conforto. Esse espírito de missão merece todo o nosso respeito e reconhecimento", salientou.