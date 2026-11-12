JPP estranha ausência de Jorge Carvalho durante as tempestades

O vereador do Juntos Pelo Povo (JPP) na Câmara Municipal do Funchal, António Trindade, manifestou, esta quinta-feira, estranheza pela ausência pública do presidente da autarquia, Jorge Carvalho, durante as duas tempestades que recentemente atingiram a cidade.

Olhamos com alguma estranheza para a ausência do senhor presidente da Câmara Municipal do Funchal. Certamente, os funchalenses gostariam de o ter visto durante estas duas intempéries que por aqui passaram António Trindade, vereador do JPP

Apesar das críticas, António Trindade enalteceu o comportamento da população e o trabalho desenvolvido pelas entidades envolvidas na resposta às condições meteorológicas adversas, nomeadamente a Protecção Civil, os funcionários municipais e as restantes autoridades.

O vereador deixou igualmente uma palavra de reconhecimento à comunicação social, destacando o acompanhamento da evolução das tempestades e o contributo da informação divulgada para a segurança das populações.

Quanto às consequências dos temporais, António Trindade defendeu que chegou o momento de avaliar os danos e garantir a protecção dos bens públicos e privados, bem como o apoio às pessoas afectadas.

"Agora é tempo de balanço e de rescaldo destas tempestades", sublinhou e acrescenteu que a situação deve também servir para uma reflexão sobre o planeamento urbano do Funchal.

Nesse sentido, o vereador do JPP considera fundamental identificar as fragilidades da cidade e avançar com medidas preventivas que permitam reduzir os efeitos de fenómenos meteorológicos extremos. "É também tempo de olhar para a forma como planeamos a cidade e de tomar as medidas que têm de ser tomadas para mitigar futuras ocorrências", finalizou.