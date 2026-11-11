Funchal de ruas desertas durante passagem da tempestade

As ruas do Funchal apresentam-se praticamente desertas numa altura em que a Madeira enfrenta os efeitos da depressão Charles.

As imagens recolhidas pelo fotojornalista Hélder Santos mostram uma cidade invulgarmente tranquila, com pouco movimento de pessoas e viaturas.

Hotéis e comércio do Funchal protegem entradas contra inundações Sacos de areia foram colocados à entrada de estabelecimentos e edifícios, numa tentativa de impedir a entrada de água

A população está a cumprir as recomendações do Serviço Regional de Protecção Civil, que apelou aos cidadãos para permanecerem em casa e evitarem deslocações desnecessárias durante o período mais crítico da tempestade.

Com escolas encerradas durante a manhã desta quarta-feira, serviços condicionados e várias estradas interditas, a actividade na cidade deverá continuar reduzida nas próximas horas.