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Depressão Charles Madeira

Funchal de ruas desertas durante passagem da tempestade

População seguiu as recomendações da Protecção Civil, evitando deslocações desnecessárias durante as horas mais críticas do temporal

Fotos Hélder Santos/ASPRESS Ver Galeria
Fotos Hélder Santos/ASPRESS

As ruas do Funchal apresentam-se praticamente desertas numa altura em que a Madeira enfrenta os efeitos da depressão Charles.

As imagens recolhidas pelo fotojornalista Hélder Santos mostram uma cidade invulgarmente tranquila, com pouco movimento de pessoas e viaturas.

Hotéis e comércio do Funchal protegem entradas contra inundações

Sacos de areia foram colocados à entrada de estabelecimentos e edifícios, numa tentativa de impedir a entrada de água

A população está a cumprir as recomendações do Serviço Regional de Protecção Civil, que apelou aos cidadãos para permanecerem em casa e evitarem deslocações desnecessárias durante o período mais crítico da tempestade.

Com escolas encerradas durante a manhã desta quarta-feira, serviços condicionados e várias estradas interditas, a actividade na cidade deverá continuar reduzida nas próximas horas.

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