Funchal de ruas desertas durante passagem da tempestade
População seguiu as recomendações da Protecção Civil, evitando deslocações desnecessárias durante as horas mais críticas do temporal
As ruas do Funchal apresentam-se praticamente desertas numa altura em que a Madeira enfrenta os efeitos da depressão Charles.
As imagens recolhidas pelo fotojornalista Hélder Santos mostram uma cidade invulgarmente tranquila, com pouco movimento de pessoas e viaturas.
Hotéis e comércio do Funchal protegem entradas contra inundações
Sacos de areia foram colocados à entrada de estabelecimentos e edifícios, numa tentativa de impedir a entrada de água
A população está a cumprir as recomendações do Serviço Regional de Protecção Civil, que apelou aos cidadãos para permanecerem em casa e evitarem deslocações desnecessárias durante o período mais crítico da tempestade.
Com escolas encerradas durante a manhã desta quarta-feira, serviços condicionados e várias estradas interditas, a actividade na cidade deverá continuar reduzida nas próximas horas.