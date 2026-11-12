Bombeiros procedem ao corte de galhos na Rua do Bom Jesus

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses procederam, esta manhã, ao corte de galhos na Rua do Bom Jesus, no Funchal, que estavam a cair de uma residência para a via pública e a impedir a passagem de transeuntes.

A ocorrência levou à mobilização da corporação, que, em articulação com a Polícia de Segurança Pública (PSP), realizou os trabalhos de corte e remoção dos ramos.

A PSP foi accionada para proceder ao encerramento momentâneo da estrada, de forma a garantir as condições de segurança durante a intervenção dos bombeiros.