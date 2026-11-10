Albuquerque rejeita críticas por demora

Miguel Albuquerque rejeitou, esta terça-feira, que o Governo Regional tenha tardado a anunciar as medidas preventivas perante a aproximação da depressão Charles, defendendo que as decisões devem ser tomadas com base em previsões meteorológicas fiáveis e próximas do momento em que os fenómenos deverão ocorrer.

O presidente do Executivo admitiu, contudo, que o temporal poderá ser mais grave do que aquele que atingiu a Madeira no último fim-de-semana.

Escolas da Madeira encerradas na manhã de quarta-feira até às 13 horas O Governo da Madeira decidiu decretar o encerramento das escolas na manhã de quarta-feira, até às 13 horas. A decisão, comunicada através de uma nota enviada à comunicação social, decorre por motivos de prevenção e segurança das populações, dado o aviso meteorológico emitido pelo IPMA – aviso vermelho para a precipitação e vento para a noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira.

Confrontado pelos jornalistas com o facto de, no território continental, já terem sido anunciadas medidas preventivas durante a manhã, apesar de a tempestade chegar mais tarde, Albuquerque afastou as críticas ao momento escolhido pelo Governo Regional para decidir o encerramento das escolas e dos serviços públicos não essenciais.

O governante argumentou que muitos dos factores meteorológicos só são apurados com maior precisão à medida que o fenómeno se aproxima. "Temos de ter o cuidado de tomar as decisões em função da realidade concreta e dos dados mais fiáveis", justificou, acrescentando que é necessária alguma proximidade temporal para tomar as decisões certas.

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As medidas foram anunciadas após uma reunião realizada esta manhã com as forças operacionais da Protecção Civil, tendo o Executivo decidido encerrar os estabelecimentos de ensino e os serviços públicos não essenciais durante o dia de amanhã, quarta-feira, 11 de Novembro.

A decisão pretende reduzir ao mínimo a circulação de pessoas, perante o agravamento das condições meteorológicas, que deverá verificar-se sobretudo a partir das 22h30 ou das 23 horas desta terça-feira e durante a madrugada.

Your browser does not support the audio element. Declarações de Miguel Albuquerque

Privados ficam com a decisão

Questionado sobre se as empresas privadas deveriam adoptar medidas semelhantes às determinadas para os serviços públicos, Albuquerque deixou a decisão nas mãos dos empresários.

O presidente do Governo Regional considerou que não é necessário criar alarmismos, mas defendeu que as empresas devem avaliar a evolução das condições meteorológicas e adoptar medidas que evitem deslocações desnecessárias dos trabalhadores.

Albuquerque apelou ao sentido de responsabilidade do sector privado, salientando que as decisões devem ter como prioridade a salvaguarda da integridade física das pessoas.

Além disso, respondeu afirmativamente quando questionado sobre a possibilidade de o temporal que se aproxima ser mais grave do que aquele que provocou inundações e danos na Madeira durante o último fim-de-semana.

Albuquerque apontou para a intensidade da precipitação e dos ventos, reconhecendo a gravidade da situação meteorológica prevista para as próximas horas.

Procurou ainda desdramatizar o cenário, lembrando que a Madeira já enfrentou vários episódios de mau tempo. Recomendou à população que evite deslocações desnecessárias e que permaneça em casa sempre que não seja indispensável sair.

Além disso, o governante também não afastou a possibilidade de prolongar o encerramento das escolas caso as condições meteorológicas assim o exijam.

Questionado sobre a resposta do Executivo durante o período mais crítico, garantiu que os responsáveis governamentais continuarão em funções. "O Governo não vai ficar em casa", assegurou, acrescentando que estará permanentemente disponível para acompanhar a evolução da situação.