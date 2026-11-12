Saúde mental não pode continuar a ser o "parente pobre", alerta o JPP

O JPP defende que a saúde mental não pode continuar a ser o "parente pobre" das políticas públicas regionais. No âmbito da apresentação do Projecto de Decreto Legislativo Regional do PS, a deputada Lina Pereira alertou para a falta de um estudo epidemiológico que permita conhecer a verdadeira dimensão dos problemas de saúde mental na Madeira, uma necessidade há muito reivindicada, inclusivamente pelos próprios profissionais de saúde.

A deputada sublinhou que não basta conhecer os números das consultas realizadas ou das pessoas em listas de espera. É preciso saber quantas pessoas estão fora do sistema, sofrem em silêncio e não conseguem aceder aos cuidados de que necessitam.

Lina Pereira criticou a ausência de respostas nesta matéria, apontou a existência de "ruído deliberado" para ocultar situações da realidade regional e manifestou solidariedade para com todos os que enfrentam problemas de saúde mental.

A deputada lamentou ainda que, em 2026, se continue a discutir uma necessidade que tem sido sistematicamente chumbada pela maioria parlamentar, defendendo que a saúde mental exige conhecimento, planeamento e respostas concretas.