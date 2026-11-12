Socialistas exigem estudo epidemiológico sobre saúde mental na Madeira

O Partido Socialista apresentou, esta manhã, o Projecto de Decreto Legislativo Regional que visa criar o Sistema Regional de Conhecimento, Monitorização e Avaliação da Saúde Mental da Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa pretende instituir um mecanismo de acompanhamento e avaliação contínua da realidade regional nesta área, através da realização periódica de um estudo epidemiológico sobre saúde mental e necessidades de cuidados, da produção anual de indicadores relativos à saúde mental, ao acesso aos cuidados e aos recursos existentes, bem como da elaboração e publicação de um Relatório Regional Anual de Saúde Mental.

O projecto prevê ainda a avaliação da adequação dos recursos humanos, assistenciais, comunitários e sociais às necessidades identificadas, a monitorização periódica dos instrumentos regionais de planeamento em saúde mental e a integração da evidência recolhida na definição, revisão e avaliação das políticas públicas regionais.

Na apresentação da iniciativa, a deputada socialista Sancha Campanella, reconheceu que, nos últimos anos, a Região Autónoma da Madeira desenvolveu respostas importantes no domínio da saúde mental, quer através do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), quer por via da cooperação com instituições dos setores social e convencionado. Considerou, contudo, que as respostas existentes continuam a ser insuficientes, defendendo a necessidade de criar um novo mecanismo que permita conhecer melhor a realidade regional, identificar necessidades e avaliar a eficácia das respostas disponibilizadas.

A dimensão desta realidade fica também patente nos números do SESARAM: em 2025, foram registadas 53.105 consultas de Psicologia e 14.260 consultas de Psiquiatria, dados que, segundo os socialistas, reforçam a importância de um acompanhamento sistemático e de um planeamento mais eficaz das políticas de saúde mental na Região.