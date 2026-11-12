IL considera "pertinente" a monitorização da saúde mental

No âmbito da discussão do Projecto de Decreto Legislativo Regional apresentado pelo PS, que visa criar o Sistema Regional de Conhecimento, Monitorização e Avaliação da Saúde Mental, o deputado da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, considerou que o documento é pertinente, está bem estruturado e que faria todo o sentido a sua implementação na Região Autónoma da Madeira.

O deputado reconheceu a importância da iniciativa, sublinhando a necessidade de existir um instrumento que permita conhecer, acompanhar e avaliar de forma sistemática a realidade regional da saúde mental, as necessidades da população e a adequação das respostas existentes.

Gonçalo Maia Camelo considerou, contudo, que este estudo deverá também contemplar opiniões externas, nomeadamente da comunidade médica e de outros agentes ligados à área da saúde. Defendeu que ouvir quem está no terreno permitirá enriquecer a análise e garantir uma avaliação mais abrangente e próxima da realidade regional.

A IL manifestou, assim, uma posição favorável à pertinência da iniciativa, considerando que a sua implementação poderá contribuir para um conhecimento mais completo da saúde mental na Madeira.