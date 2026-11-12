Encontro no Funchal recorda o padre Francisco Nuno e a resistência à ditadura
Iniciativa realiza-se a 19 de Novembro, na Galeria Anjos Teixeira, e integra o programa dos 90 anos da Revolta do Leite, com testemunhos de antigos alunos do sacerdote perseguido pela PIDE
A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, promove a 19 de Novembro, às 19 horas, um encontro público dedicado ao papel do chamado "catolicismo progressista" na luta contra a ditadura de Salazar e Caetano, com particular enfoque na trajectória do padre Francisco Nuno, conhecido como "Pe. Xico Nuno".
Intitulada 'O catolicismo progressista nos dias da ditadura. O Pe. Francisco Nuno apressou Abril', a sessão, que terá lugar na Galeria Anjos Teixeira, na Rua João de Deus, no Funchal, pretende recuperar a história e a memória do combate à ditadura, reconhecendo o contributo de quem se empenhou na defesa da liberdade e da democracia.
A iniciativa integra a programação cultural da Galeria Anjos Teixeira associada aos '90 Anos da Revolta do Leite – Preparação do Centenário', que contempla cinco eixos temáticos, um dos quais dedicado à análise da intervenção do catolicismo progressista na oposição ao regime ditatorial.
O padre Francisco Nuno é apresentado pela organização como uma figura que assumiu uma postura inovadora e desafiante para a época, num contexto de repressão política. A sua intervenção valeu-lhe a perseguição da PIDE e a expulsão do liceu onde exercia funções docentes.
Para recordar o percurso e o compromisso do sacerdote com a liberdade, o encontro contará com testemunhos de antigos alunos e amigos dos diferentes locais por onde passou.
Estão confirmadas as participações de Jorge Custódio, Emília Galego e Carlos Figueira, antigos alunos do padre Francisco Nuno.