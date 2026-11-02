Militares que serviram no Ultramar realizam 103.º encontro no Funchal
O Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) realiza, no próximo domingo, 8 de Novembro, o seu 103.º encontro, que terá lugar no concelho do Funchal.
O programa começa às 10 horas, com uma homenagem junto ao monumento dedicado aos mortos no Ultramar, situado no jardim em frente ao Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), em São Martinho. Às 11 horas, será celebrada uma missa na Igreja Paroquial de Santa Rita, seguindo-se, pelas 13 horas, um almoço-convívio no restaurante O Escondidinho, em Machico.
A organização disponibiliza transporte de autocarro, com partida de Machico às 8h30 e passagem por Santa Cruz, às 8h45, pela Avenida do Mar, junto à GNR, às 9 horas, e pela Ponte dos Frades, às 9h30, antes de seguir para o monumento em São Martinho.
Os familiares dos participantes também podem marcar presença. A despesa do almoço será partilhada pelos participantes.
As inscrições decorrem até sexta-feira, 6 de Novembro, através do contacto telefónico 968 041 678. A iniciativa é promovida pela comissão do AMMMSU, representada pelo padre António Francisco Gonçalves Simões, coronel capelão.