IL considera propostas do PS para a habitação uma repetição de soluções falhadas
Gonçalo Maia Camelo, deputado da Iniciativa Liberal, criticou as propostas apresentadas pelo PS para responder à crise da habitação, considerando que representam uma repetição de soluções que, na sua perspectiva, não resolveram o problema.
O liberal classificou como "cómico e hipócrita" o facto de os socialistas abordarem a crise habitacional, questionando os resultados das políticas seguidas quando estiveram no Governo.
Entre as medidas contestadas, apontou a construção pública, o fundo de garantia regional e a mobilização de património privado para o mercado de arrendamento. Sobre a garantia pública, considerou injusto que os contribuintes cumpridores tenham de suportar os encargos de inquilinos que não pagam rendas ou que danificam os imóveis.
Gonçalo Maia Camelo questionou ainda a ideia de colocar património privado ao serviço do Estado, defendendo que a resposta à crise não deve passar por aumentar a despesa pública nem repetir soluções que considera falhadas.