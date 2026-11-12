Jaime Moniz promove integração de alunos estrangeiros através da partilha de experiências

A Escola Secundária Jaime Moniz promoveu, na última segunda-feira, o III Encontro de Alunos Falantes de Outras Línguas, iniciativa que reuniu dezenas de estudantes de diferentes nacionalidades para partilhar experiências e conhecer os recursos disponíveis para facilitar a integração no sistema de ensino português.

Organizado no âmbito do projecto 'Assistência Tutorial a Alunos Falantes de Outras Línguas', o encontro teve como principais objectivos promover o acolhimento, a inclusão e o sucesso escolar dos alunos estrangeiros que escolheram Portugal para prosseguir os seus estudos.

A sessão de abertura contou com as intervenções da vice-presidente do Conselho Executivo da escola, Célia Gomes, e da coordenadora do projecto, Carla Martins. Participaram igualmente a coordenadora da disciplina de Português Língua Não Materna (PLNM), Fátima Matos, o psicólogo Nelson Teixeira e o professor Odílio Freitas, também membro da equipa do projecto.

Ao longo da iniciativa, os estudantes tiveram acesso a informações práticas sobre o funcionamento diário da escola, os mecanismos de apoio disponíveis e a oferta de actividades extracurriculares, num momento dedicado à partilha de conhecimentos e ao esclarecimento de dúvidas.

O programa incluiu ainda testemunhos na primeira pessoa sobre os processos de adaptação e integração no ensino português, permitindo dar visibilidade às experiências e aos desafios enfrentados por alunos de diferentes origens.

A iniciativa pretende reforçar o acompanhamento dos estudantes estrangeiros, valorizando a diversidade linguística e cultural como um factor de enriquecimento da comunidade educativa.