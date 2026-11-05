Chega considera insuficiente proposta do PSD

O deputado do Chega, Hugo Nunes, criticou a proposta do PSD para reforçar a protecção dos consumidores das Regiões Autónomas nas compras online, argumentando que o principal problema não está apenas nas restrições impostas pelas lojas, mas nos custos cobrados pelas transportadoras para fazer chegar as mercadorias à Madeira e ao Porto Santo.

PSD quer reforçar sanções contra discriminação nas compras online Bruno Melim propõe fiscalização periódica, um canal de reclamação com prazos de resposta definidos e multas mais pesadas para as lojas que discriminem consumidores das Regiões Autónomas

O parlamentar afirmou que muitos consumidores encontram lojas online que não fazem entregas nas ilhas ou que, quando o fazem, apresentam valores de transporte muito elevados. Na sua perspectiva, a iniciativa do PSD deixa por resolver a questão dos encargos logísticos que recaem sobre os consumidores.

Hugo Nunes acusou ainda os sociais-democratas de terem permanecido "quatro anos calados" sobre o assunto e considerou que a proposta agora apresentada não enfrenta o que classificou como um problema de concentração no sector portuário e da operação de mercadorias.

O deputado apontou os custos associados às operações nos portos do Funchal e do Porto Santo e alegou que a concentração de actividades numa mesma empresa contribui para os valores cobrados. Defendeu, por isso, que o Estado deve intervir nas taxas de transporte e nas condições de funcionamento do sector.

Hugo Nunes questionou também algumas disposições do diploma, nomeadamente a criação de uma plataforma informática para apresentação de reclamações, considerando que esta solução implica custos e não garante uma resposta rápida aos consumidores. Criticou ainda o prazo previsto para a resposta às queixas.

Para o Chega, a alteração legislativa não será suficiente enquanto não forem enfrentados os custos do transporte de mercadorias.