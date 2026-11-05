Elsa Fernandes considera que Matemática deve chegar a todos os alunos do secundário

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, considera pertinente que o ensino da Matemática, numa vertente mais aplicada e acessível, possa chegar a todos os alunos do ensino secundário, independentemente da área de formação escolhida. A governante madeirense vê com interesse a intenção do Governo da República de tornar obrigatória a disciplina entre o 10.º e o 12.º ano, embora ressalve que ainda desconhece os moldes concretos em que a medida será implementada.

A posição foi assumida na manhã desta quinta-feira, à margem de uma iniciativa na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, onde Elsa Fernandes foi questionada pelos jornalistas sobre a intenção do Governo nacional de alargar a obrigatoriedade da Matemática a todos os cursos do ensino secundário.

A secretária regional começou por recordar que já existem alternativas à Matemática tradicional, designadamente a disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS), que os alunos podem escolher no 10.º e no 11.º ano. Na sua perspectiva, esta componente curricular apresenta uma abordagem particularmente interessante para os estudantes que não têm uma relação tão próxima com a disciplina.

“A forma de trabalhar a Matemática nesta disciplina é muito interessante e adequada para quem não gosta muito de Matemática”, observou, defendendo que faz sentido que os conteúdos leccionados nesta área possam ser alargados a todos os estudantes do secundário.

Para Elsa Fernandes, o objectivo deverá ser proporcionar aos jovens um contacto com a Matemática que vá além da aprendizagem de fórmulas e conteúdos específicos, promovendo competências transversais. “Que alguma vez na vida aprendam o contacto com a Matemática e aprendam o pensamento matemático, que é muito importante em qualquer situação da nossa vida”, sustentou.

Questionada sobre a possibilidade de a Região Autónoma da Madeira vir também a aplicar a nova medida, a governante afirmou ainda não conhecer os pormenores da proposta, mas deixou claro que a Região acompanha as orientações curriculares nacionais.

“Nós respondemos ao currículo nacional. Portanto, se for exigido, não temos forma de escolher outra forma de fazê-lo”, afirmou, admitindo, assim, que a Madeira terá de acompanhar a alteração caso esta venha a ser aprovada e imposta pelo Ministério da Educação.

A intenção foi anunciada pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, durante a discussão do Orçamento do Estado para 2027, na Assembleia da República. O governante pretende criar um tronco comum que assegure a presença da Matemática entre o 10.º e o 12.º ano, independentemente do curso escolhido pelos alunos, mantendo, contudo, margem para opções diferenciadas nos respectivos percursos formativos.

A nova matriz curricular deverá ser submetida a consulta pública até ao final de 2026, estando a entrada em vigor da reforma prevista para o ano lectivo de 2028/2029.