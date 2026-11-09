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Força Aérea transporta doente urgente entre ilhas

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Foto FAP/X

Um doente que necessitava de cuidados médicos urgentes foi transportado, no início da noite deste domingo, por um helicóptero EH-101 Merlin da Força Aérea Portuguesa, numa missão entre ilhas do arquipélago da Madeira.

A informação foi divulgada pela Força Aérea, que confirmou a realização da operação de transporte médico urgente.

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