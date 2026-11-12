Obras nas ribeiras reforçaram resiliência da Madeira, assume PSD

A deputada do PSD Joana Silva destacou, no PAOD, a importância das obras estruturais realizadas pelo Governo Regional nos últimos anos, considerando que foram fundamentais para reforçar a segurança das populações e a capacidade de resposta das entidades perante fenómenos meteorológicos extremos, como ficou demonstrado com a passagem da depressão Charles pela Madeira.

Na sua intervenção, a parlamentar lembrou o trabalho desenvolvido, sobretudo após o 20 de Fevereiro de 2010, para construir "uma Madeira mais resiliente", sublinhando que a preparação das instituições e a articulação entre as diferentes entidades são essenciais para enfrentar situações de emergência.

"A força da Madeira não está apenas na capacidade de resistir às tempestades", afirmou Joana Silva, destacando também a importância do investimento na prevenção e nas infraestruturas de protecção.

A deputada aproveitou ainda para reconhecer o trabalho dos bombeiros, dos profissionais da Proteção Civil, das forças de segurança, dos trabalhadores das autarquias e de todos os que estiveram no terreno durante as últimas horas.

Joana Silva deixou igualmente críticas a uma autarquia madeirense que, no passado, procurou impedir intervenções nas ribeiras, desafiando agora os responsáveis a olhar para os resultados das obras e para o contributo destas na segurança das populações, perante aquilo que classificou como "críticas vis".

A parlamentar destacou também a colaboração dos madeirenses, que cumpriram as recomendações das autoridades, manifestando solidariedade para com todos os que foram afectados pela depressão.

Na sequência desta intervenção, o deputado não inscrito Miguel Castro reconheceu que houve "um trabalho que deu frutos", enaltecendo igualmente o "trabalho exemplar do povo da Madeira". Ainda assim, chamou a atenção para os elevados danos materiais e pessoais provocados pela depressão Charles, defendendo que a solidariedade deve traduzir-se também em acção concreta no terreno.

Também a social-democrata Vera Duarte destacou o trabalho dos profissionais envolvidos nas operações de resposta à intempérie, questionando o que está a ser feito para reforçar a literacia de risco junto da população, uma área cujo investimento, considerou, já tem vindo a produzir resultados.

Por sua vez, Bruno Melim (PSD) acompanhou o reconhecimento da importância das intervenções realizadas nos últimos anos, sublinhando o contributo das obras estruturais para garantir maior segurança às populações.

O deputado da Iniciativa Liberal apontou que "nem tudo são rosas" e pediu às autarquias que olhem com outros olhos para a gestão e a prevenção urbana.

"Nunca fomos contra as obras nas ribeiras. Fomos contra, sim, aquele tipo de obras nas ribeiras", lembrou o socialista Paulo Cafôfo e também ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal. O PS lembrou o que ainda falta fazer.